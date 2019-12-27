Харьковский предприниматель мог продавать базы данных таможенной службы – полиция

Предприниматель из Харькова мог продавать базы данных Государственной таможенной службы. Об этом 27 декабря сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.

По версии следствия, мужчина был участником тематических харьковских форумов.

«Обычно клиенты делали заказ на покупку актуальной информации о пересечении таможенной границы Украины как физическими, так и юридическими лицами, а также товаров и грузов. Стоимость одной такой информации составляла $3000 тыс», – сообщили в полиции.

Для анонимизации заказчики платили злоумышленнику в криптовалюте, а общались они в засекреченных каналах мессенджеров, добавили в пресс-службе.

Во время обыска правоохранители изъяли флеш-накопитель и компьютерную технику. Полиция устанавливает, каким образом могла происходить утечка информации с ограниченным доступом.

Открыто уголовное производство по ст. 361-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая хранится в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации). Мужчине грозит до двух лет тюрьмы.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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