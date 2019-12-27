Мнение: Небольшое обновление к новости об аресте Топоровских, ничего важного

Конспектирую потихоньку, а то стоит отвлечься, и теряю линию развития сюжета этого реалити шоу.

На бельгийских сайтах ничего нового не нахожу, но вот что-то выпустили "Вести". В заметке по ссылке не очень много нового, причем оно очень сумбурное и так перемешано со старым, что не разберешь. Вроде бы новое вот, если почистить от шелухи (экономлю вам время и мозг):

"Следствие было инициировано письмом, подписанным четырьмя арт-дилерами: Джеймсом Баттервиком, Алеком Лахманом, Джулианом Бараном и Ингрид Хаттон, а также внучатой племянницей Каземира Малевича — Ивоной Малевич.

Произошло это (ЧТО? Арест? Письмо?) за неделю до пресс-конференции Игоря Топоровского и Катрин де Зегер в Брюсселе. Выступление перед прессой началось с казуса: в зал вломились судебные приставы, и потребовали предоставить им все документы до того, как их увидит пресса. Они действовали от имени пятерых подписантов, в том числе, уже покойной на тот момент Хаттон. Подписанты письма от комментариев о сути своих претензий отказываются до конца следственных мероприятий.

Истцами к российско-бельгийским коллекционерам выступают, тем не менее, не дилеры, а сам город Гент.

Аудит, проведенный по заказу города Ernst and Young в музее, не выявил серьезных нарушений.

На той самой пресс-конференции свои доказательства попытался представить Игорь Топоровский. Он заявил, что научные лаборатории в четырех странах Европы, включая Францию и Германию, исследовали 12 картин из 24, выставлявшихся в Генте. Результаты подтвердили аутентичность экспонатов. Но получить документы в руки журналисты не смогли — они защищены интересами следствия.

Доклад был воспринят скептично: доказательств недостаточно; к тому же, Топоровский лично выбрал работы для экспертизы.

Уже в конце этого года инспекторы побывали дома у Топоровских. На этот раз представитель следствия сам выбрал картины для новой экспертизы. Фрагменты холстов срезали прямо в домашних условиях.

Связан ли арест с получением результатов исследования, не известно. Адвокаты и суд от детальных комментариев отказываются.

Пока же вся коллекция Топоровских арестована"

***

вот более ранняя новость декабрьская: гентский суд постановил, что на де Зегер никто не клеветал, вопреки ее иску с этим обвинением https://www.standaard.be/cnt/dmf20191106_04703951

Источник: Шакко

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