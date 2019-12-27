Во Франции юноша убил священника-педофила крестом

27.12.2019, 20:44, Новости дня

Во Франции 19-летний юноша убил распятием 91-летнего священника-педофила, подозреваемого задержали, пишут СМИ.

Священника нашли мертвым полицейские, у него на теле нашли признаки насилия, предполагается, что он погиб от асфиксии, пишет Daily Mail.

Подозреваемому предъявили обвинение в пытках, убийстве и сопротивлении аресту, но позднее его пришлось госпитализировать, так как медики нашли психиатрические основания.

По данным издания, священника подозревают в растлении четырех мальчиков, он мог быть причастен и к издевательствам над подозреваемым. По одной из версии правоохранительных органов, юноша мог отомстить за прошлые обиды.

В ноябре сообщалось, что жертвам священников-педофилов во Франции выплатят единовременные компенсации.



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