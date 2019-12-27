«Легкодоступная баба»: завалившуюся на мужика Ларису Гузееву крепко приложили

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Последнее: Певица Пелагея официально подтвердила информацию о разводе с хоккеистом, после чего стали известны подробности о его измене. Фанаты поддержали звезду в Сети, опубликовав много позитивных сообщений. Они просят кумира не расстраиваться из-за таких событий, а просто больше времени уделять воспитанию дочери и работе. Многие поклонники не сомневаются, что Пелагея еще встретит избранника своей мечты, а […]
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