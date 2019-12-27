По результатам транзитного арбитража от «Газпрома» получено $5 млрд – «Нафтогаз»

По результатам разбирательства в Стокгольмском арбитраже российский «Газпром» заплатил Украине в общей сложности $5 млрд. Об этом 27 декабря проинформировала в Facebook компания НАК «Нафтогаз Україна».

«Украина таки была права. «Нафтогаз» получил от «Газпрома» $2,9 млрд – остаток по решению арбитража. Суммарно «Нафтогаз» по результатам транзитного арбитража получил $5 млрд. …Сегодняшний платеж «Газпрома» включает погашение как не выплаченной ранее части присужденной компенсации ($2,56 млрд), так и процентов, накопленных с момента оглашения решения 28 февраля 2018 года», – сказано в сообщении.

В «Нафтогазе» отметили, что приветствуют «признание российской стороной необходимости выполнять решения арбитражей 2017–2018 годов и ее намерение продолжать транспортировку газа в ЕС через территорию Украины».

«Стороны продолжают переговоры об условиях дальнейшего сотрудничества после завершения действующего контракта 1 января 2020 года», – подчеркнули в украинской компании.

Маємо для вас вечірні новини. Вітаємо, друзі. Україна таки була права)Нафтогаз отримав від Газпрому 2,9 млрд дол. —… Posted by Нафтогаз України — Naftogaz on Reede, 27. detsember 2019

28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск «Нафтогазу» к «Газпрому» о недостаточных объемах транзита. Украинская компания добилась компенсации в сумме $4,63 млрд. С учетом того, что арбитраж подтвердил долг украинской стороны за поставки газа в размере более $2 млрд, «Газпром» должен был выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд. По утверждению украинской компании, с 1 марта 2018 года на сумму долга начисляется пеня. «Газпром» обжаловал оба решения Стокгольмского арбитража и начал процедуру расторжения контракта с «Нафтогазом».

27 ноября 2019 года суд отклонил апелляцию «Газпрома» на одно из решений Стокгольмского арбитража и постановил компенсировать «Нафтогазу» расходы на судебный процесс.

В июле 2018 года «Нафтогаз» начал новый процесс против «Газпрома» в Стокгольмском арбитраже, требуя пересмотреть транзитный тариф на 2018–2019 годы. Предварительная сумма требований составляла почти $12 млрд (без процентов).

21 декабря 2019 года в «Газпроме» сообщили, что выплатят «Нафтогазу» до Нового года более $2,9 млрд при условии отказа украинской стороны от новых претензий и отзыве арбитражных и судебных исков, по которым нет окончательных решений.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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