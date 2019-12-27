Мнение: Основанная на фактах истина больше не является топливом для медиабизнеса

И еще о либеральной цензуре.

Основанная на фактах истина больше не является топливом для медиабизнеса

Это, пожалуй, наименее освещаемый в СМИ скандал в последнее время — отставка Тарека Хаддада , уважаемого журналиста из Newsweek, опоры основных средств массовой информации.

Речь шла о том, что он сказал в связи с отказом журнала освещать скандал, разворачивающийся в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) . В течение некоторого времени накапливаются доказательства того, что ОЗХО подправило отчет в ходе расследования предполагаемого применения химического оружия в сирийском городе Дума 7 апреля 2018 года. Эти обвинения послужили оправданием для последующего совместного нападения США, Великобритании и Франции против подозрительных мишеней связанных с химическим оружием на территории Сирии, несмотря на то, что ОЗХО еще не проверила Думу, не говоря уже о том, чтобы опубликовать доклад о своих выводах.

В своем объявлении в Твиттере Хаддад заявил: «Я ушел из Newsweek после того, как мои попытки опубликовать заслуживающие внимания откровения о просочившемся письме ОЗХО были отклонены без уважительной причины», добавив : «Я собрал доказательства того, как они [ОЗХО] правили историю в дополнение к доказательствам из другого случая, когда информация, неудобная для правительства США, была удалена, хотя это было на самом деле правдой ». Хаддад также отметил, что Newsweek угрожала ему судебным иском, если он попытается опубликовать свои выводы в другом месте.

Расследование ОЗХО по Думе было весьма спорным после того, как его промежуточный доклад был обнародован в начале марта 2019 года. Документ был подготовлен Ианом Хендерсоном , инженером, работающим в ОЗХО. Оно оспорило выводы инспекционной группы относительно происхождения двух канистр с хлором, расположенных на месте происшествия, и было передано прессе. Документ, который ОЗХО впоследствии объявил подлинным, повысил вероятность того, что канистры были вручную размещены на месте происшествия, а не сброшен сирийскими ВВС, подняв вопрос о том, был ли инцидент в Думе полностью постановочным.

Однако история Хаддада была не о докладе Яна Хендерсона, а о серии новых документов , подкрепленных инспектором, ставшим информатором, известным только как «Алекс», который обвинил руководство ОЗХО в игнорировании выводов своих собственных инспекторов, оперевшись на отчет подготовленный другой группой инспекторов из Турции. Эта вторая группа предположительно в значительной степени опиралась на данные и свидетелей, предоставленных Сирийской гражданской обороной («Белыми касками») и Сирийско-американским медицинским обществом (SAMS), двумя якобы гуманитарными организациями, выступающими против режима президента Сирии Башара Асада.

Новые источники Хаддада появились после публикации окончательного доклада ОЗХО об инциденте в Думе в июле 2019 года . В этом документе сделан вывод о том, что хлор использовался в качестве оружия в Думе, вероятно, через канистры с хлором, сброшенные с самолетов, что делает сирийское правительство исключительно ответственным и узаконивает воздушные атаки под руководством США.

Утечка материала была проверена в ходе интервью с отобранными журналистами Алексом», который утверждает, что участвовал в расследовании дела Думы. Повествование, полученное в результате беглого изучения этих новых данных, является удручающим — ОЗХО опровергла выводы следственной группы, которая пришла к выводу, что хлор не использовался в качестве оружия в Думе. Затем руководство ОЗХО сговорилось с правительством США для подготовки еще одного доклада, основанного на альтернативном наборе фактов, который подтвердил мнение о том, что правительство Сирии фактически использовало хлор в качестве оружия.

Руководство ОЗХО в значительной степени проигнорировало утечки. Нынешний генеральный директор Фернандо Ариас защищал работу своей организации , заявив: «Хотя некоторые из этих разнообразных взглядов продолжают распространяться на некоторых общественных дискуссионных форумах, я хотел бы повторить, что я придерживаюсь независимого, профессионального заключения [ расследования]. Со своей стороны Newsweek через своего представителя сказал репортеру : «Писатель [Хаддад] выдвинул теорию заговора, а не идею объективного освещения событий. Редакторы Newsweek отклонили подачу. ”

При нормальных обстоятельствах просочившиеся документы и свидетельства из первых рук о разоблачителе, таком как «Алекс», привлекли бы внимание основных средств массовой информации, особенно с учетом их связи с администрацией Трампа. Было время, когда СМИ не боялись брать противоречивую историю и использовать ее, даже такую, которая касалась многостороннего контроля над вооружениями. В августе 1998 года я подал в отставку со своего поста главного инспектора вооружений в Специальной комиссии Организации Объединенных Наций (ЮНСКОМ), которой было поручено вывозить, уничтожать или демонтировать иракское оружие массового уничтожения (ОМУ) согласно соответствующим положениям резолюции Совета Безопасности ООН. Моя отставка была на первой полосе новостей как в «Нью-Йорк таймс», так и в «Вашингтон пост»(среди прочего), и меня вызвали для дачи показаний перед Сенатом и Палатой представителей по поводу моих утверждений, которые были сосредоточены на вмешательстве США в работу ЮНСКОМ.

Оглядываясь назад, я бы назвал бредом утверждения о том, что единственная причина, по которой средства массовой информации проявили интерес к моей истории, заключалась в том, что они находили сложности разоружения Ирака захватывающими. Реальность состояла в том, что, по крайней мере, с точки зрения средств массовой информации, моя отставка послужила средством для раздувания истории против конкурирующих внутренних политических сил, которые в моем случае состояли из действующего президента-демократа Билла Клинтона и Конгресса, где обе палаты контролировались республиканцами.

Моя история имела освещение в прессе не потому, что я был наделен правдой, основанной на фактах (хотя я и был ею наделен), а потому, что мое дело было подхвачено одной стороной (республиканцами в Конгрессе) и использовано в качестве политической дубины против другой (президента Клинтона). В тот момент, когда и президент, и Конгресс сошлись во мнении, выбрав смену режима, поддерживаемую военными, вместо законного разоружения, моя полезность была аннулирована, и средства массовой информации бросили меня как дурную привычку . Демонизация Ирака Саддама Хусейна не позволила провести сколько-нибудь значимое обсуждение вопросов разоружения, в результате чего последовало беспрекословное принятие идеи о том, что Ирак сохранил ОМУ, несмотря на отсутствие доказательств в пользу этого, и принятие войны в качестве единственного жизнеспособного решения. Несмотря на то, что проверки оружия доказали, что они могут быть полезны.

В то время как общепринятая мудрость в конечном итоге эволюционировала, чтобы принять тот факт, что процесс разоружения ООН сработал, и что я был прав, когда сообщил, что Ирак был качественно разоружен и больше не представляет угрозы, достойной войны, факт остается фактом: проблема Иракское оружие массового поражения всегда было второстепенным вопросом Саддама Хусейна. Даже когда было достигнуто согласие в том, что ОМУ не существовало, никогда не было никакого переосмысления того, как мы коллективно загнали Саддама в категорию «злого диктатора», при этом заслуги в его удалении редко ставились под сомнение.

Между моим делом и делом инспекторов ОЗХО много общего, особенно когда речь идет об их защите целостности института, который они представляют, и противодействии коррупции внешних факторов. Тем не менее, вопрос ОЗХО остается вопросом внутреннего спора, отрицающего грандиозный обман американской политики и средств массовой информации, которое могло бы привлечь внимание общества.

На это есть несколько причин.

Во-первых, трудно сплотить людей вокруг случая, когда центральная дискуссия касается процентного содержания частиц хим.вещества или инженерных уравнений, касающихся прочности бетона и стали при растяжении. Хотя основополагающая наука и математика, по-видимому, находятся на стороне Иана Хендерсона и «Алекса», отказ ОЗХО участвовать в каких-либо предметных дискуссиях означает, что то, что считается «дискуссией», было передано на аутсорс персоналу в социальных сетях. Их возглавляет Элиот Хиггинс и его когорта «специалистов» из "Беллингкэта", которые подкрепляют свою сомнительную науку негодными приемами, обозначая всех, кто противостоит им, как «сторонников Асада», и/или контролируемых Россией троллей, которые просто ретранслируют «Кремлевские разговоры».

Newsweek и его подавление сообщения от Тарека Хаддада вызывает тревогу; неспособность основных средств массовой информации взять метафорический шар и поиграть с ним является ужасным обвинением в сегодняшнем состоянии журналистики. Было время, когда бесстрашный журналист-расследователь, такой как Сеймур Херш, вонзил бы зубы в такую ​​историю. Но журнал и его редактор Дэвид Ремник отказались от стремления к правде в пользу публикации историй, демонизирующих Асада и Путина. То же самое можно сказать о «Нью-Йорк таймс» , «Вашингтон пост» и других крупных СМИ.

В скандале с разоблачителями ОЗХО есть все элементы блокбастера: герои, злодеи, скандал, ложь и сокрытие. Но основанная на фактах истина больше не является топливом для медиабизнеса, который должна поддерживать современная журналистика, особенно когда правду так легко объявить, как «про-Асадовской» или «про-Российской». Пока эта модель остается на месте, а работа настоящих журналистов, таких как Тарек Хаддад, подавляется редакторами, американский народ останется пленником собственного невежества.

Скотт Риттер — бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты, который служил в бывшем Советском Союзе, выполняющем договоры о контроле над вооружениями, в Персидском заливе во время операции «Буря в пустыне» и в Ираке, наблюдая за разоружением ОМУ. Он является автором нескольких книг, последняя из которых «Дело века»: как Иран заблокировал путь Запада к войне (2018 год).

https://www.theamericanconservative.com/articles/a-newsweek-reporter-resigns-a-counter-narrative-wont-die/ — оригинал на английском

В принципе, после этой истории любые апелляции к ОЗХО как независимой структуре можно отбрасывать как несущественные.

А у нас еще всерьез надеялись, что ОЗХО займет независимую позицию по фейковой хим.атаке в Думе и делу Скрипаля.

В отношении основных американских СМИ и до этой истории было все понятно, тем более даже Белый Дом постоянно называет их Fake-News.

Источник: Colonel Cassad

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