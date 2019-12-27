Мнение: Анти-Штурманы. Разбор заданий теста №14

Давайте три задания с последнего теста обсудим, про знакомство Алисы с Печориным.

Но сравнивать эту пару будем со Штурманами из писем, которые с самого начала проводят тщательный анализ:

1. Подходит или не подходит.

2. Горит или не горит.

Вот эти два пункта очень волнуют Штурманов в первые же часы и даже минуты знакомства.

Вот только что в моей ленте еще Золушку вспомнили, которая анти-Штурман.

Онегин-то Штурман, конечно, он по поводу прихода Золушки чего только ни проанализировал:

1. Подходит или не подходит? (Однозначно нет. Корреспондент всего лишь и выглядит негламурно и сама напросилась в гости)

2. Горит или не горит. (Горит конечно, а после ужина и общения с таким Мужчиной, загорится еще больше. И это беда…)

Вот о чем думал Онегин в своей короне.

А Золушка?

Она уже успела в него влюбиться (взаимно кстати) в той переписке, которую вела за Рапунцель. Но только Онегин в Рапунцель сразу разочаровался, съездив с ней в Париж, а Золушка нет. Она смотрела на фотографию Онегина и вздыхала, и понимала, что он очень сильно нравится ей, а она для него — незнакомая девушка.

Золушка понимала, что, увидев ее, он вряд ли заинтересуется, ничего общего их не связывает. Но она решила хотя бы попробовать.

Никакого Штурмана в ней не было. Сделала интервью с ним, на его просьбу показать материал предложила показать дома. Пришла к нему, ничего не планируя, не загадывая, просто пришла, спонтанно. Поцеловала его, когда он оказался очень близко и ей захотелось его поцеловать.

Кто может проанализировать эту историю, про приход Золушки к Онегину домой?

А вот два анти-Штурмана встретились. Печорин и Алиса.

Печорин был готов к встрече с Алисой, более того, он ее давно ждал. Долго они общались с КСЖ, хоть и редко, но все эти месяцы Печорин ждал, что КСЖ приведет Алису, КСЖ ее несколько раз упоминал, само собой восхищенно, но и сдержанно тоже, много не рассказывал и тем более ничего интимного, личного, поскольку КСЖ — нерыба и у него нет решета. То есть фигура Алисы была для Печорина не нулевая. Но не такая большая, как фигура Онегина для Золушки. Потому что Золушка с Онегиным уже общалась и довольно бурно, хоть и под другим именем, а Печорин Алису только мельком на фотке видел, не общался никогда, а нерыбы не растят фигуры из воздуха. Но заинтригован ее фигурой он все-таки был.

Алиса что-то слышала о Печорине от КСЖ, но фигура его для нее была близка к нулю.

И вот встречаются два этих человека.

Давайте сразу задания на тему этого знакомства посмотрим.

Печорин произвел на Алису сильное, почти гипнотическое впечатление.

Что именно повлияло на это впечатление сильней всего?

То, что он искусствовед и похвалил ее картины

Его фокус был на ней и ее пользе

Его высокая СЗ для Насти и для КСЖ

Укрощение ядовитых змей и демонический имидж

Крючки в диалоге

Его изящная победа в схватке с КСЖ

***

№2 — 6

№4 — 4

№6 — 10

После звездочки — какие ответы сколько баллов получали на тесте.

Все ответы в какой-то мере верны, это обычная практика для моих тестов, неправильных вариантов у меня почти никогда не бывает.

Но вот на что надо обратить внимание.

Золушки (а Алиса по типу золушка, как вы помните) почти не реагируют на крючки. Реагируют только на самые классные, но намного меньше, чем рыбы и тем более рапаны.

Сильней всего на крючки реагируют Штурманы. Кто может это объяснить? Почему?

Короны у золушек нет, у всех нерыб нет практически, поэтому похвала сама по себе никак на рост фигуры не влияет. То, что Печорин оказался искусствовед, Алису наверное обрадовало и заинтриговало, но с романтическим впечатлением это было почти никак не связано.

Куда больше имел значение демонический имидж и укрощение ядовитых змей. Это вызвало любопытство Алисы.

Еще больше повлияло на ее интерес то, что Печорин держал на ней фокус.

Посмотрите на его взгляд. Фокус на другом делает вас очень горячими и очень энергичными. Особенно если другой вам очень интересен и нравится, а локус у вас на месте. Кто может это объяснить? Почему Печорин стал таким магнетичным? На фото это видно? Как думаете, почему?

Вообще кто понимает, как полевой эффект отражается на фото?

Ну и главный правильный ответ, который получил больше всего баллов.

Схватка с КСЖ.

Алисе была очевидна схватка. То есть ей было понятно, что Печорин хотел ее обаять, что КСЖ вознегодовал, а Печорин ответил на его негодование в границах. Алиса любит КСЖ, но и уважает его тоже, что означает — считает его очень сильным мужиком, не только физически, во всех отношениях. И когда появляется некто, кто ситуативно намного сильней, у нее он вызывает удивление и симпатию.

Это очень важное задание. Я уверено, что большинство не рассматривали этот ответ (могу по логам позже посмотреть, сколько выбрали №6). Есть такие среди комментаторов, кто выбрал? Почему?

Те, кто не выбрали его и даже не думали про этот ответ, должны проанализировать это сейчас и понять, что такое настоящее уважение, без короны Спасателя, без надевания на другого колпачка и без слияния границ. Попробуйте проанализировать, друзья.

Алиса произвела на Печорина гипнотическое впечатление тоже.

Что именно повлияло на это впечатление сильней всего?

Ее талант как художницы

Ее дерзость и смелость в общении с ним и КСЖ

Ее понимание, что ему нужна муза

Ее интерес к нему, который она не стала скрывать

Крючки в диалоге

Ее скромный имидж и независимость

***

№1 — 4

№2 — 10

В этом задании нет 6 баллов (в одном из предыдущих — две 4-ки).

Это задание я прошу проанализировать вас.

Понимаете, почему такие ответы? Особенно №2.

Обратите внимание, имидж не зацепил Печорина особо, он был уже в курсе, про независимость тоже догадывался. Его ошарашил ее талант.

Ну и дерзость, конечно, тоже.

Опишите, пожалуйста, отличие, дерзости Алисы и Белладонны. Белладонна вела себя очень дерзко время от времени, и это отмораживало Печорина. А дерзость Алисы пленила. Почему? И еще можно предположить, что при знакомстве с Беллой Печорин тоже клюнул на ее дерзость. Но потом эта дерзость его разочаровала. Что произошло?

И еще вспомните его симпатию к Белоснежке. Чем она ему понравилась, как думаете?

Печорину удалось воплотить план Золушки, по крайней мере начало.

КСЖ от ревности вышел из границ и проиграл первый тайм.

Почему Печорину удалось это?

Из-за чувства превосходства над Печориным КСЖ потерял бдительность

Из-за авторитета Печорина в области искусства, которого не имел КСЖ

Из-за дисбаланса у КСЖ и Алисы, с его минусом

Из-за того, что Настя подогрела его поле

Из-за того, что он был подготовлен к схватке, а КСЖ совсем нет

Потому что между печориными и золушками понимание возникает сразу

***

№1 — 4

№2 — 6

№5 — 10

Ну про первый ответ наверное всем очевидно? И все-таки поясните его. Он не так много весит по баллам, но все-таки является полуправильным.

Все вопросы, которые я задала в этом посте, ждут ответа. В данном случае нужно объяснить, откуда взялось превосходство КСЖ. Я видела в ленте несколько очень интересных версий и даже верных.

Более верным является ответ про авторитет Печорина.

Нельзя сбрасывать со счетов ОЗ и общие интересы, это очень важно для роста СЗ. Хотя Алису и не это привлекло в Печорине, но сам он не был бы так уверен в себе, если бы не мог предложить Алисе свою экспертизу. А вот КСЖ этот факт расшатал. То есть не его превосходство имело главное значение, а то, что КСЖ вдруг увидел мужчину, который его девушке полезней и, возможно, интересней, чем он. И это его расшатало. Понимаете, как это работало?

Ну а самый правильный ответ — это то, что вы должны запомнить. А сначала понять. И в этом мы должны разобраться сейчас.

Если речь о Штурманах, то подготовка вызывает только рост фигуры и рост дисбаланса. О вас не думают, а вы думаете и растите фигуру и растите корону и раскатываете губу, строите планы, накручиваете себя лазами в будущее и Ищейкой. Вам лучше вообще ни к чему такому никогда не готовиться, так вы сбережете капли спонтанности.

А если вы нерыбы, если вы анти-Штурманы, все наоборот. Быть готовым — это быть более сильным. Предупрежден, значит вооружен. А если беспечен и не готов к возможной засаде, то слаб и можешь оказаться поражен. На ситуации КСЖ и Печорина это очень хорошо видно. Кто может разобрать это сейчас и объяснить?

А есть те, кто выбрал это на тесте? Из каких соображений исходя? Не факт, что ваши соображения были верны, нередко бывает, что соображения неверные, а ответ выбран верно. Это бывает случайно или интуитивно. Интуитивно вы выбираете, а формулируете неверно. Вот во время разбора важно именно понять правильный ответ и осознать разницу анти-Штурманов и Штурманов в подготовке к чему-то. Это позволит вам сделать свой локус контроля намного лучше.

Источник: Эволюция

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