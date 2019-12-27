В России разрабатывают уникальный прибор для лечения рака

Российские ученые из государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» приступили к разработке уникального прибора, который позволит повысить качество лечения от рака. С помощью специальной трубки хирурги смогут проводить лучевую терапию опухолей изнутри, сообщают «Невские Новости».
Трубка будет проникать в тело через небольшой разрез. А направлять ее врачи смогут с помощью передовой технологии, над которой работают специалисты – роботизированной системы навигации. Благодаря этому медики смогут одновременно с удалением опухоли «прижечь» окружавшие ее ткани. Первый образец прибора планируется создать через 8-10 месяцев, а до конца 2020 года его можно будет испытать на животных.
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