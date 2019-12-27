Названы улицы Москвы, которые перекроют для похорон Волчек

В воскресенье в Москве перекроют Чистопрудный бульвар из-за похорон худрука театра «Современник» Галины Волчек, сообщила пресс-служба центра организации дорожного движения (ЦОДД).
В столице перекроют внешнюю сторону Чистопрудного бульвара от улицы Покровка до Мясницкой улицы, движение будет заблокировано с 6.00 до 14.00 мск, отметили в ЦОДД, передает РИА «Новости».
Также 29 декабря с 00.01. до 14.00 на этом участке будет запрещена парковка.
В пресс-службе уточнили, что на Лужнецком проезде в районе дома 2 строения 1 с 0.01 до окончания похорон запретят парковку.
Народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек скончалась в четверг на 87-м году жизни. Прощание с Галиной Волчек пройдет 29 декабря, похороны состоятся на Новодевичьем кладбище.
Позднее сообщалось, что Волчек похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с могилой знаменитого режиссера Марка Захарова – на участке № 5.
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