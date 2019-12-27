Автоновости: УАЗ выпустит автодом на базе культовой «Буханки»

На страницах завода в соцсетях появился любопытный опрос. УАЗ предлагает посетителям оценить возможность выпуска дома на колесах на базе культового (и весьма пожилого) микроавтобуса УАЗ-2206 и даже самим выбрать его цену.

Заводчане ссылаются на проекты представительства УАЗа в Нидерландах: осенью голландцы выставили несколько вариантов кемперов на тематической выставке в Утрехте. Судя по всему, работы коллег в Ульяновске оценили высоко, потому что теперь повлиять на возможность появления такой модели в серии есть и у россиян. В какие сроки "Буханку" превратят в кемпер, пока непонятно — но проект пообещали реализовать.

Пока опубликованные во ВКонтакте доработки существуют только в виртуальном пространстве и ограничиваются тремя вариантами крыши – два из них подъемные с разной высотой, а третий стационарный, но в этом случае крыша получилась заметно выше, чем у стандартной "Буханки" и выполнена из стеклопластика.

На странице в соцсети "Вконтакте" опубликованы компьютерные рендеры всех вариантов. Кроме того, на УАЗе обдумывают и возможность пополнения списка оборудования микроавтобуса "жилищными" опциями – например, дополнительным спальным местом и москитными сетками.

Что касается стоимости таких доработок, то участникам опроса предлагается выбрать из четырех вариантов: до 100 тысяч рублей, от 100 до 150 тысяч, от 150 до 200 тысяч и более 200 тысяч рублей. На момент написания заметки уверенно лидировал первый вариант: ради подъемной крыши готовы доплатить не более 100 тысяч более 53% участников опроса.

Стоимость ветерана российского рынка в пассажирской модификации сейчас начинается с отметки в 721 900 рублей за пятиместную версию с 2,7-литровым бензиновым мотором, 5-ступенчатой механикой, раздаткой и мостами "Тимкен".

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