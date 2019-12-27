Мнение: Уроки истории: Восстание декабристов

Минаев сделал абсолютно потрясающий стилистический дебют: начал цикл передач по исторической тематике. Всё, что вы видели до этого, всякие млечины и прочие трухлявые гундосы, по сравнению с этим проектом полная чушь.
Источник: Конт
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Несмотря на давление оппозиции и массовые протесты, черногорский парламент принял закон «О свободе вероисповеданий». Эта инициатива вызывает беспокойство среди сербского населения страны, которое опасается, что правительство попытается отнять у местной православной церкви её собственность, пишет Balkan Insight. Reuters На фоне «хаотичных событий» черногорский парламент принял спорный закон «О свободе вероисповеданий». Документ был одобрен, несмотря на […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Успенская ответила на обвинения Лозы в финансировании ВСУ / 12 декабря
- Фадеев запланировал усилить СПЧ / 11 декабря
- Никитюк показала лицо без макияжа / 26 ноября
- Фанаты «Спартака» отомстили Запашному в «Википедии» / 8 декабря
- Lexus заменит 5,0-литровый «атмосферник» новым мотором / 17 декабря
- Ключевого свидетеля в расследовании против Трампа обвинили в домогательствах / 28 ноября
- Спорт: Замглавы РУСАДА: Я не могу назвать имя виновного в манипуляциях с допингом / 9 декабря
- Врачи сказали, сколько мандаринов можно съедать в день / 26 ноября