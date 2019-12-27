Мнение: Уроки истории: Восстание декабристов

Минаев сделал абсолютно потрясающий стилистический дебют: начал цикл передач по исторической тематике. Всё, что вы видели до этого, всякие млечины и прочие трухлявые гундосы, по сравнению с этим проектом полная чушь.

Источник: Конт

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