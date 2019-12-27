Мнение: Российские и американские военнослужащие подрались в Сирии

Российские и американские военнослужащие подрались в Сирии
Видимо, наши победили, так как Пентагон ещё не объявил о «великой победе»
В среду, 25 декабря, в городе Тель Тамер в сирийской провинции Хасаке произошла драка между американскими и российскими военнослужащими. Об этом сообщает израильское издание newsru.co.il со ссылкой на организацию «Сирийская обсерватория прав человека» (The Syrian Observatory for Human Rights – SOHR).
В населённый пункт прибыли американцы с переводчиком, чтобы получить некую информацию от местного населения. В процессе общения местные жители стали нападать на американских военнослужащих, обвиняя их в измене. Дело в том, что значительную часть населения города составляют христиане, и после решения президента США Дональда Трампа о выводе войск они опасаются за свою безопасность.
Через некоторое время на место инцидента прибыли российские военные. Между российскими и американскими солдатами завязался спор, перешедший в драку. До применения оружия дело не дошло.
Как полагает израильское издание, христианское население города чувствовало себя в безопасности, когда город контролировался американскими войсками совместно с курдами. Теперь американцы уходят, и контроль над территорией переходит в руки законного правительства Сирии. Местные жители опасаются, что в город могут войти турецкие войска, и начать притеснения по религиозному признаку.
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Источник: Конт
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