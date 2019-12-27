Мнение: Российский журналист нетолерантно задержал грабителя в центре Лондона

В центре Лондона 80-летний российский журналист задержал мигранта-грабителя, который попытался украсть его сумку. Об этом рассказал сам участник инцидента, который попросил РИА Новости не называть его фамилию.

Журналист сообщил, что давно ходит с этой сумкой, носит в ней телефоны, в которых «вся жизнь»: номера, адреса электронной почты и прочее.

«В этот раз сзади здоровый бугай подбежал, толкнув, вырвал барсетку. У меня в руках остался только верхний хвостик. Делал он это профессионально. Вырвал и побежал. Я развернулся и догнал в два прыжка. Так как он был тяжелый и большой, но стоило больших трудов его завалить, прыгнув на шею», — рассказал мужчина.

Из-за разницы в весе грабителю удалось вырваться, при этом он повредил Вячеславу глаз.

Журналист вновь догнал злоумышленника и задержал его с помощью двух молодых людей, которые шли навстречу.

«Это было около кафе, там быстро вызвали полицию. Как мне сказали, грабитель не ожидал, что за ним кто-то погонится. Я не знаю, он мигрант или что, он такого плана ближне- или средневосточного. Они привыкли к тому, что все благоразумно от них отскакивают и просто звонят в полицию. А здесь взгляд у него был ошалело-бешеный, почему его поймали», — отметил собеседник агентства.

В результате инцидента у Вячеслава появилась трещина в лучезапястном суставе и опух глаз. Судьбу нападавшего будут решать в полиции.

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Источник: Конт

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