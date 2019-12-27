Рак желудка у молодых и пожилых пациентов — разные заболевания

Рак желудка у людей в возрасте до 60 лет как генетически, так и клинически существенно отличается от заболевания, которое развивается у пожилых людей. О его особенностях рассказывает исследование, опубликованное в журнале Surgery. Форма заболевания с ранним началом часто быстрее развивается и распространяется, имеет худший прогноз и более устойчива к стандартному лечению рака.
За последние несколько десятилетий уровень заболеваемости раком желудка среди пожилых людей снизился, отмечают американские согласно данным, которые получены в США. В то же время количество случаев рака с ранним началом, напротив, растет.
«Я думаю, это тревожная тенденция, поскольку рак желудка является тяжелым заболеванием. Люди мало что знают о признаках и симптомах рака желудка, и многие молодые пациенты могут пройти диагностику поздно, когда лечение менее эффективно», – рассказал старший автор исследования Трэвис Гротц (Travis Grotz).
Ученые из клиники Мэйо, используя несколько баз данных, рассмотрели 75225 случаев рака желудка и получили статистику за 1973-2015 годы. Они выяснили, что в настоящее время в среднем рак желудка диагностируется в 68 лет, но у людей 30-50 лет он развивается все чаще.
Исследование показало, что заболеваемость раком желудка среди пожилых людей уменьшилась на 1,9%. При этом каждый третий диагноз рака желудка ставится людям более молодого возраста.
Увеличение показателей заболеваемости связано не с ранним выявлением или скринингом. Универсального скрининга рака желудка не существует, поэтому в молодом возрасте он зачастую диагностируется на более поздней стадии заболевания по сравнению с пожилыми людьми.
Ученые отметили, что рак желудка с ранним началом не только опасен для жизни, но и отличается на молекулярном и генетическом уровне. Связи между возникновением этого вида рака желудка и другими факторами риска (в частности, табакокурением) обнаружено не было.
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Последнее: Рак желудка у людей в возрасте до 60 лет как генетически, так и клинически существенно отличается от заболевания, которое развивается у пожилых людей. О его особенностях рассказывает исследование, опубликованное в журнале Surgery. Форма заболевания с ранним началом часто быстрее развивается и распространяется, имеет худший прогноз и более устойчива к стандартному лечению рака. За последние несколько […]
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