Из-за исков к правительству Гройсмана заблокированы выплаты аграриям 1 млрд грн – Милованов

Из-за иска «Всеукраинского аграрного совета» к правительству экс-премьер-министра Украины Владимира Гройсмана сельхозпроизводители не могут получить около 1 млрд грн.

Об этом 27 декабря после заседания Кабинета Министров сообщил журналистам министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, информирует УНН.

«Кабинет Министров в этом году профинансировал все программы, которые были в бюджете государственной поддержки сельского хозяйства объемом 3,4 млрд грн. Но еще почти на 1 млрд грн выплат пока заблокирован в судебном порядке через иск «Всеукраинского аграрного совета» к предыдущему правительству», – сказал он.

По словам министра, приостановлены выплаты аграриям 830 млн грн по программе «государственная поддержка животноводства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, аквакультуры, рыболовства» и 186 млн грн по программе «финансовая поддержка развития фермерских хозяйств».

Милованов объяснил, что иск в суд касался нормативно-правовых актов, которые были приняты в феврале 2018 года. Истец требует признать их противоправными и недействительными.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: Из-за иска «Всеукраинского аграрного совета» к правительству экс-премьер-министра Украины Владимира Гройсмана сельхозпроизводители не могут получить около 1 млрд грн. Об этом 27 декабря после заседания Кабинета Министров сообщил журналистам министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, информирует УНН. «Кабинет Министров в этом году профинансировал все программы, которые были в бюджете государственной поддержки сельского […]