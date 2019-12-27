Кабмин Украины одобрил законопроекты о суде присяжных

Кабинет министров Украины на заседании 27 декабря одобрил два законопроекта, которые будут регулировать работу суда присяжных и сделают ее проще и эффективнее. Об этом в Telegram-канал сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

В частности, по его словам, предлагается возложить на суд присяжных определения виновности или невиновности обвиняемого в уголовных процессах, где предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 лет или пожизненного заключения. Прежде эта норма отсутствовала.

«Что еще меняем? Дела будут слушаться полтора месяца, а не полтора года, как сейчас; количество присяжных увеличиваем с трех до семи; количество судей, которые будут рассматривать дело, уменьшаем с двух до одного», – написал премьер.

Кабмин также предлагает упростить порядок формирования списка присяжных.

«Исключаем из процедуры его формирования местные советы, которые месяцами затягивали утверждение списков. Эти обязанности передаем непосредственно теруправлению Государственной судебной администрации», – отметил Гончарук.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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