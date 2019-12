В Еврокомиссии подтвердили, что Оператор ГТС Украины отделен и готов к работе по европейским правилам

В Еврокомиссии подтверждают, что Оператор газотранспортной системы Украины готов к работе по европейским правилам. Об этом заявил вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович 27 декабря в Twitter.

«Рад отправить письмо, подтверждающее, что новосозданный Оператор газотранспортной системы Украины отделен и готов к работе в соответствии с законодательством ЕС», – написал Шефчович.

Он отметил, что это необходимо для бесперебойного транзита российского газа в Европу через территорию Украины.

Pleased to have sent the letter confirming that #Ukraine’s newly established gas transmission system operator is unbundled and set to operate in line with EU law. Essential for the uninterrupted transit of #Russia’s gas to Europe via Ukraine, as agreed in #TrilateralGasTalks. pic.twitter.com/TmoiLl9utz

— Maroš Šefčovič (@MarosSefcovic) December 27, 2019

Глава НАК «Нафтогаз України» Андрей Коболев в Facebook заявил, что письмо, подписанное Шефчовичом, – «окончательное признание успешности анбандлинга со стороны европейских партнеров».

«Мы сделали большую и качественную работу, которая существенно приблизила интеграцию Украины в единое европейское энергорынка. Работа нового Оператора ГТС позволит перевести все транзитные процедуры на европейские рельсы и усилит энергетическую безопасность в восточноевропейском регионе», – написал он.

Остаточне визнання успішності анбандлінгу з боку європейських партнерів. Віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович… Posted by Andriy Kobolyev on Reede, 27. detsember 2019

17 ноября вступил в силу закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа». Документ предусматривает создание отдельного оператора газотранспортной системы Украины, который будет независимым «Нафтогазу» (анбандлинг), но останется в государственной собственности. Закон обеспечивает проведение анбандлинга по модели ISO (Independent System Operator), на которой настаивал НАК.

9 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №314 IX «О внесении изменений в раздел ХХ «Переходные положения» Налогового кодекса Украины, который касается создания в Украине независимого оператора газотранспортной системы. Документ вступил в силу 11 декабря.

17 декабря секретариат Энергетического сообщества согласовал сертификацию «Оператора газотранспортной системы Украины».

24 декабря Компания «Оператор газотранспортной системы Украины» прошла сертификацию в Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. Премьер Алексей Гончарук сообщал, что оператор газотранспортной системы Украины получил лицензию на транспортировку газа с 1 января 2020 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Из-за иска «Всеукраинского аграрного совета» к правительству экс-премьер-министра Украины Владимира Гройсмана сельхозпроизводители не могут получить около 1 млрд грн. Об этом 27 декабря после заседания Кабинета Министров сообщил журналистам министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, информирует УНН. «Кабинет Министров в этом году профинансировал все программы, которые были в бюджете государственной поддержки сельского […]