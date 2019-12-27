Мнение: Проблема нижней полки РЖД,

или Почему полтора меньше половинки



Интересный кейс с недавним «разъяснением» ОАО РЖД для пассажиров поездов дальнего следования: специальным приказом (!) наши Железные Дороги объявили, что, буквально, «пассажирам, купившим билеты на верхние полки, разрешается сидеть на нижних полках днем».

Многие СМИ и блогеры процитировали это как курьёз и пример «ненужной бюрократии»; мол, РЖД делать нечего, разъясняет то, что все и так всю жизнь знают. Всегда ведь ездили в купе и плацкартах, подразумевая, что обитатели верхних полок имеют полное право сидеть на «своей» нижней, если хотят, к примеру, поесть за столом или выпить чаю. И даже непонятно — а как иначе? Ведь то же РЖД не только устами проводников предлагает пассажирам покупать чай — равно и «верхним», и «нижним»; сейчас не редкость, когда прямо в стоимость билета входят ужин, завтрак, иногда и обед. Спрашивается — а как же «верхнему» пить чай или есть свой обед, стоя, что ли? Но это ведь явная дискриминация!

Но если такая тяжелая и неповоротливая структура, как РЖД, сподобилась на «разъяснение», причем с Нового года оно будет прямо прописано в каждом билете (!) — значит, на то была суровая необходимость. С чего бы? А оказывается, в ситуации нет никакого юмора: уже несколько лет в поездах периодически вспыхивают дикие скандалы — это обладатели «нижних» насмерть бьются с «верхними» за свое святое право владеть «своей» полкой безраздельно и никого на нее не пускать!

Примеры легко найти в интернете. Вот, например:



«Ситуация в поезде: Дама с ребенком лет 10, у которых билеты на верхние полки, потребовала освободить им нижние, на которых уже расположились парень и девушка. Получив отказ, мамаша закатила скандал, а молодежь решила спать весь день и не пустили их даже поесть за столик, мать с ребенком ели в тамбуре».

https://hodor.lol/post/86866/

Или: «женщина с верхней боковой полки зашла в поезд уже ночью и сразу легла спать. Утром, проснувшись, она увидела, что пассажирка снизу еще лежит. Она слезла сверху, немного постояла, прогулялась по вагону. Но не стала просить соседку встать, наверно постеснялась. Затем забралась обратно на свою верхнюю полку.

Так прошло еще часа два или больше. Женщина снизу уже давно не спит, но и не встает. А время-то идет, есть-то хочется, и большинство пассажиров уже давно поели.

Тут верхняя пассажирка видимо, осмелилась и встав, попросила нижнюю поднять столик, чтобы поесть. На что услышала такой ответ:

— Я не хочу вставать и убирать постель. Это мое право.

Женщина была обескуражена.

— А как же мне тогда обедать? – спросила она.

— А как хотите. Мне то что. Я на своем месте лежу.

Этот ответ услышали и близ сидящие пассажиры. Они пытались вразумить женщину с нижней полки. Но та сразу оборвала все разговоры:

— И не надо мне устраивать здесь скандалы. Я в своем праве».

Каково?! Более того: еще немного порывшись в интернете, обнаруживаешь, что РЖД уже выступала по этому вопросу, и не так давно — в 2017 году. Причем 2 года назад позиция РЖД была… противоположной! ««Проезд иных лиц на оплаченных пассажиром местах не допускается. Следовательно, право находиться на нижнем месте, оплаченном другим пассажиром, без его согласия у пассажира, имеющего проездной документ для следования на верхнем месте, отсутствует», — говорится в ответе РЖД». https://meduza.io/shapito/2017/12/08/rzhd-razreshila-ne-puskat-passazhirov-s-verhnih-polok-na-nizhnie

И далее в своем ответе на запрос тогдашние «старшаки» из РЖД в 2017 году аж договорились до того, что, мол, если неугомонный пассажир с верхней полки все-таки хочет поесть, а «нижний» его не пускает, то он должен обратиться к проводнику, чтобы проводник… нет, не навел порядок, а подыскал для голодного «верхнего» свободную нижнюю полку где-нибудь еще в вагоне, чтобы тот смог, наконец, перекусить чем бог послал! Что делать, если вагон забит и свободных нижних полок нет — не разъяснялось.

Так что можно сказать, нынешнее разрешение «сидеть на нижней» — это не какая-то бюрократическая отписка, а наоборот — это практически революция: РЖД пересмотрела свою позицию и развернулась на 180 градусов, лицом к «мнению народному» (во всяком случае, его «верхней» части).

С чем же связаны все эти разброды и шатания? Думаю, не ошибусь, если предположу, что проблема нижней полки приобрела свою остроту сравнительно недавно — а именно вскоре после того, как ОАО РЖД ввела дифференциацию стоимости нижних и верхних полок. Раньше, «при Советах», они стоили одинаково — а вот в новейшие времена проезд на верхней полке может быть раза в полтора дешевле проезда на нижней. Резоны тут довольно очевидны: железнодорожники, видимо, исходили из того, что на нижней полке ехать комфортнее и безопаснее (не надо никуда карабкаться, не свалишься) — а за комфорт, мол, надо платить!

Я слышал, что был и благородный резон «сделать проезд в поездах доступнее для молодых и небогатых», например, студентов: денег мало, а ехать надо? Бери билет на «верх», если высоты не боишься — и езжай спокойно! Итог: молодой и прыткий — платишь меньше, любишь комфорт и тяжел на подъем — платишь больше, наполняемость поездов выше, доход РЖД больше — все счастливы!

Однако у этого на вид всех устраивающего решения оказалось неприятное последствие, чисто психологическое. Оказалось, что некоторых, купивших билет «вниз», начала в буквальном смысле душить жаба. «Как это? Почему я заплатила на полторы тысячи больше, а какой-то подлец (какая-то сука), заплативший/ая на полторы тысячи меньше, будет, как ни в чем ни бывало, нагло сидеть на МОЕЙ полке?? Где справедливость? Он и так заплатил меньше! А будет в итоге пользоваться за меньшие деньги ДВУМЯ полками?? За мой счет?!» И — пошли битвы.

Причем, как видите — если озвучить проблему в таком виде, ее решение вовсе не выглядит таким уж простым. В самом деле: как объяснить, что «верхнеполочник» пользуется по факту двумя полками, а платит при этом меньше, чем «нижнеполочник», который, получается, пользуется своей полкой в «половинном» размере (поскольку должен делить ее с «верхним»)? Как два (ну ладно, полтора) могут быть меньше половины?

Теперь мы понимаем, почему РЖД, уже введя свою «продвинутую» систему оплаты проезда, сначала долго прятала голову в песок, не давая вообще никаких разъяснений, а потом — в 2017 году — попыталась даже настоять на придании некой «эксклюзивности» праву «нижнего» на свою полку: это выглядело противоречием здравому смыслу и давно установившейся практике, но придавало хоть какой-то смысл всей системе с точки зрения цен!

Положение, что сказать, удивительное: по ценовой логике, раз уж обитатель «верха» впрямь получает теперь официальное право пользоваться по ходу поездки сразу двумя полками — он должен платить за проезд больше! Во всяком случае, больше «нижнего» пассажира, который теперь по факту приобретает своего рода «коммунальную» полку — полку, которую он ОБЯЗАН делить с соседом сверху. Но если так сделать, получится абсурд: все ведь знают, что на верхней полке ехать неудобно! Если сделать верхние дороже нижних — народ просто перестанет их покупать!

Однако и вернуться к состоянию «на 2017 год», то есть признать безраздельное право «нижнего» на его полку (право пускать или не пускать на нее по своему желанию) — это тоже будет абсурд, но другой: тут будут возражения, которые мы уже рассматривали — а где тогда «верхним» есть, как им пить чай и т.д. И понятно, что в парадигме «полного права нижнего» они тоже непреодолимы — то есть будут порождать постоянные конфликты и тупиковые ситуации, вплоть до драк. Конечно, перевозчик должен иметь четкую ПРОЦЕДУРУ для того, чтобы всего этого избегать — иначе любая поездка на поезде будет превращаться в дурдом.

Из вчерашнего «приказа» РЖД мы видим, какое решение предлагается: за выход из тупика должен будет заплатить — как в прямом, так и в переносном смысле — «нижний». Но является ли решение окончательным? Боюсь, опять нет. Если присмотреться, в билетах, с одной стороны, будет прямое указание, что «пассажиры с верхних полок имеют право…» — а с другой, в них будет ПРОСЬБА к пассажирам с нижних полок «пускать к себе на нижнюю полку» пассажиров с верхних в дневное время. Почему так? А потому, что юридически ситуация остается мутной. Есть ли у самой РЖД право ограничивать право пассажира пользоваться полкой, если уж она продала ему эту полку на все время следования? ВОПРОС. И сами РЖД в этом своем праве сомневаются, поэтому и «просят».

А значит, конфликты будут продолжаться, и точку в этом деле, боюсь, сможет поставить только суд. Что ж, подождем до новых скандалов.

Источник: Размышления вольного социолога

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Последнее: или Почему полтора меньше половинкиИнтересный кейс с недавним «разъяснением» ОАО РЖД для пассажиров поездов дальнего следования: специальным приказом (!) наши Железные Дороги объявили, что, буквально, «пассажирам, купившим билеты на верхние полки, разрешается сидеть на нижних полках днем». Многие СМИ и блогеры процитировали это как курьёз и пример «ненужной бюрократии»; мол, РЖД делать нечего, разъясняет то, […]