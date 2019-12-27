«Страшно»: 45-летняя Довлатова вывалила грудь в бассейне

27.12.2019, 20:12, Разное

Известная радиоведущая опубликовала в своем инстаграм-аккаунте ряд снимков, сделанных в разных купальниках. На одном из них Алла Довлатова была запечатлена стоящей в бассейне наполовину в воде. При этом на фотографии можно отчетливо разглядеть пышную грудь звезды.

«Два месяца назад я нашла потрясающие купальники. Но сфотографироваться в них я не решалась, худела. И вот, наконец, я осмелилась вам их показать!», – написала 45-летняя артистка.

Большинство подписчиков восхитились смелостью и фигурой ведущей, отметив, что стройность и новые купальники есть к лицу. Но нашлось немало тех, кто выразил свое недоумение увиденным. Некоторым не понравился сам поступок артистки, а другие не оценили то, как выглядит Алла Довлатова.

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Публикация от Алла Довлатова (@alla_dovlatova) 26 Дек 2019 в 10:17 PST

«Вот и Вы туда же, не ожидала. Наверно я подписана на неправильных людей. Сплошные голые торсы и тела. Вы как сговорились», «Страшно», «Алла, уже не стоит себя визуализировать в купальных костюмах! Вы супер красивая женщина, но зачем? В вас столько других достоинств!», – писали фолловеры.



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Последнее: Известная радиоведущая опубликовала в своем инстаграм-аккаунте ряд снимков, сделанных в разных купальниках. На одном из них Алла Довлатова была запечатлена стоящей в бассейне наполовину в воде. При этом на фотографии можно отчетливо разглядеть пышную грудь звезды. «Два месяца назад я нашла потрясающие купальники. Но сфотографироваться в них я не решалась, худела. И вот, наконец, я […]

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