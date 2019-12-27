От парфюма с чаем матча до каплей от морщин: бьюти-дайджест недели

Dior

Этой зимой Parfums Christian Dior приглашает посетить pop-up store «Ателье подарков Dior» в ТЦ Авиапарк, где можно познакомиться с бестселлерами в макияже и приобрести ароматы, средства для ухода в подарок. Кроме того, пока подарок упаковывается умелыми руками, можно сделать праздничный макияж и фотографии в специальной фотозоне. По пятницам гостям предлагается заняться художественной росписью флаконов и коробок, по субботам — созданием уникального дизайна открытки, а по воскресеньям — сделать гравировку на флаконе. И пусть каждый ваш подарок будет обладать уникальным характером!

Estee Lauder

Подготовка идёт полным ходом, и Lamoda собирает подарки для своих клиентов, позволяя им избежать приятной, но утомительной предпраздничной суеты, совершив покупки онлайн. Три новых бренда на платформе Lamoda, появившиеся за последний месяц, пополнили ассортимент декоративной и уходовой косметики. Первую можно найти в каталоге Bobbi Brown — это классические тональные основы и яркие помады, и в Estee Lauder, где кроме популярных средств есть и необычные ароматы. Уход представлен у французского бренда Darphin — это сыворотки, пилинги и тоники. Добавить яркости и сияния — задача австралийского бренда Freywille, в коллекции которого эмалированные фантазийные украшения и платки с узорами знаменитых художников выполняют её с элегантностью и шиком.

Kilian

Композиция Princess Rose De Mai — новый многогранный аромат, в котором обыгрывается двойственность дополняющих друг друга сортов розы и раскрывается свежая грань этой культовой цветочной ноты. Для создания аромата Киллиан Хеннесси объединился с автором первоначальной версии Princess Онорин Блан, совместно придя к компромиссу основного аккорда чая матча и маршмеллоу со свежим звучанием розовых лепестков. Открывают яркий аромат пряные ноты имбиря, которые затем растворяются в сочетании абсолютов дамасской розы из Болгарии и редчайшей майской розы из Граса, бутоны которой собирают только в мае и только на рассвете. Новый аромат соответствует образу необузданной, спонтанной и чувственной женщины, которой «не нужен принц, чтобы быть принцессой».

Eisenberg

Женская парфюмерная вода Secret 1 Rose Talisman — как магическое заклинание из чудесной восточной сказки, где лепестки розы, согласно легенде, символизируют любовь и красоту, интригуют и очаровывают своим благоуханием. Аромат раскрывается сдержанными верхними нотами черной смородины и малины и разрушает устои Запада пряным шафраном. Мужской аромат от Eisenberg Secret 1 Palissandre Noir подобен страстной ночи. Приглушённая чувственность палиссандра зачаровывает и задаёт ритм влекущему благоуханию. Ноты шафрана — словно нашествие дождя, приправленного пряностями. Неожиданная нота сообщницы розы придаёт этой композиции невиданную силу. Сильные ароматы в дар яркому характеру.

Enhel Group

Как Харуки Мураками открыл Японию для мира с помощью книг, так президент Enhel Group Юлия Энхель открывает её посредством бьюти-индустрии. В лимитированной коллекции голубых бьюти-боксов воплощено понимание Юлии потребностей девушки в 2020 году. Все средства являются инновационными разработками японских учёных из лаборатории у подножия горы Фудзияма-сан. Итак, средства, без которых не обойтись в будущем: обновляющий гель-пилинг для лица, балансирующий терапевтический лосьон-спрей для лица, водородная маска для идеальной кожи, коллаген (БАД) в таблетках, шоколад без молочного белка, плейлист для медитации от Юлии Энхель. Средства для красоты тела и души — это ещё не всё: в одном из боксов спрятан сертификат на 30000 рублей и проживание в апартаментах Enhel Spa Dome.

Thann

Премиальная натуральная тайская косметика продолжает завоёвывать российский бьюти-рынок. В Москве уже открылось два монобрендовых бутика, в одном из которых начал работу первый фирменный спа-кабинет Thann (ТЦ Европейский), где можно попробовать тайский массаж и другой волшебный уход. Просторное помещение бутика оформлено в фирменном стиле бренда, сочетающем яркие элементы, лаконичность и воздушность интерьера. Атмосфера наполнена мягким светом и тропическими ароматами лемонграсса, кафрского лайма и танжерина. Особое внимание гостям уделяют опытные консультанты, рассказывая об основных культовых ингредиентах бренда — масле рисовых отрубей и японской мяте шисо, а также об особенностях каждой коллекции.

BEAUTIFIC X-PRESS DROPS

Арсенал красоты современных fashion-моделей — это всегда беспроигрышные передовые формулы с доказанной эффективностью, и этот факт не требует разъяснений. Американский бренд BEAUTIFIC предлагает испытать на себе действие средства, которое поддерживает молодость кожи самых безупречных девушек мира. Концентрированная сыворотка X-PRESS DROPS против мимических морщин — это инновационная альтернатива инъекциям ботокса. Нейрокосметический компонент GABA (гаммааминомасляная кислота) обеспечивает естественное, безопасное расслабление мышц лица, а восстанавливающий упругость кожи комплекс пептидов Matrixyl 3000 уже в первый месяц уменьшает выраженность морщин, гиалуроновая кислота глубоко увлажняет, заполняет морщинки, защищает от потери влаги и раннего старения. На сайте Wildberries.ru скидка -20% на бренд BEAUTIFIC по промокоду HELLO до 31 декабря.

Bioderma

Французская дерматологическая лаборатория запускает инициативу по заботе о коже при атопическом дерматите, беспокоящем детей и их родителей, которых Bioderma поддерживает, обеспечивая информацией и советами специалистов (психологов, нутрициологов, дерматологов) на базе Instagram. Специально для ухода за сухой, раздражённой и чувствительной кожей была разработана линия Atoderm Intensive. Очищающее масло для душа успокаивает и защищает от агрессивной среды без ощущения стянутости и зуда. Ультрапитательный бальзам восстанавливает защитный барьер и хорошо увлажняет кожу. SOS-спрей устраняет зуд за 60 секунд, эффективно действуя в течение 6 часов. Новая линейка — это забота о коже, а информационная платформа — это уже больше, чем просто уход.

Weleda

При инициативе компании Weleda и поддержке движения ЭКА создан Всероссийский проект Экокласс, предлагающий учителям провести в своих классах урок «Истории вещей и экономики будущего». Цель интерактивного мероприятия — рассказать школьникам о циклической экономике и о том, что они сами могут делать каждый день, чтобы перейти к более разумной и безопасной для природы и человека экономической модели. Школьники узнают, как использовать ресурсы и энергию более эффективно и не нарушать природный баланс. Младшие коллеги в игровом формате познакомятся с историей создания вещей и с круговоротом веществ в природе. Старшеклассникам расскажут о жизненном цикле товаров и модели действующей экономики. Программа позволит школьникам по-новому взглянуть на привычные вещи и окружающий мир.

Venus

Лучший подарок, который можно подарить женщине — это ощущение красоты и уверенности в себе каждый день. Зная всё о женских запросах, Venus выпускает лимитированную коллекцию подарочных наборов для идеальной гладкости. Для влюблённых в искусство — набор Venus Comfort Glide с аксессуарами в боксах с изображением шедевров Ван Гога, Дега и Ботичелли. Venus Platinum в дорожном кейсе — для тех, кто выбирает лучшее, а именно первую бритву Venus с металлической ручкой, обеспечивающую комфортное бритьё. Mini Venus Snap для путешествий вокруг света с мини-бритвой в дорожном чехле. Для улыбки — Venussatin Care со всем, что нужно для гладкости кожи: бритва с двумя кассетами и гель Satin Care. Чтобы сделать мир прекраснее и вдохновиться на создание красоты — первая бритва с пятью лезвиями в наборе VenusEmbrace.

Vichy

Лаборатория Vichy представляет инновацию в возрастном уходе — концентрированную сыворотку Liftactive Peptide-C Specialist. Комплекс био-пептидов стимулирует выработку коллагена (после 20 лет в год теряется 1% коллагена), отвечающего за упругость и эластичность кожи. Гиалуроновая кислота активно увлажняет. Чистый витамин С в концентрации 10% улучшает цвет лица, повышает упругость и нейтрализует свободные радикалы. Благодаря ампульному формату безвоздушная среда сохраняет максимальную эффективность активных ингредиентов, работающих над разглаживанием вертикальных и горизонтальных морщин. Курс из 30 ампул рассчитан на один месяц ежедневного применения.

Librederm

До заслуженных каникул осталось совсем немного, но кожа уже подаёт сигнал SOS, значит пора воспользоваться антистресс бустером от Mezolux. Комплекс на основе итальянского бессмертника стимулирует высвобождение молекул эндорфина, экстракт японской водоросли стимулирует синтез коллагена, улучшает микрорельеф кожи, сбалансированный комплекс растительных активных компонентов обеспечивает глубокое увлажнение. Средство мгновенно устраняет следы усталости, реструктурирует кожу и разглаживает морщины. Спасение от всех бед, проявляющихся на лице, продаётся в аптеках и бутиках Librederm.

Innisfree

Спустя 18 лет мировой экспансии корейский уходовый бренд объявляет об официальном запуске в России в сети магазинов «Рив Гош». На полках будет представлен 121 продукт для очищения кожи лица, ухода за телом и волосами, тканевые маски и декоративная косметика. Ключевая линейка бренда с экстрактом органического зелёного чая с острова Чеджу с уникальной экосистемой обеспечивает коже лица комфорт, естественное сияние и непревзойдённое увлажнение, о котором всегда тщательно заботятся корейцы. Многомиллионными продажами по всему миру может похвастать увлажняющая сыворотка с этим запатентованным компонентом. Кроме того, она богата аминокислотами и минеральными веществами, за счёт которых кожа приобретает естественное сияние и гладкость. В каждой линейке бренда есть все необходимые средства для комплексного ухода: от тоника до ночной маски для различных типов и потребностей кожи.

Authentica

Ежегодный проект новогодних наборов мультибрендового бьюти-бутика Authentica имеет важный посыл — взглянуть на дела и задачи в новом году сквозь призму любви. Креативная команда компании создала яркую трилогию из авторских сюрреалистичных иллюстраций про Новую нереальную любовь, изображённых на подарочных боксах. Участниками новогодних наборов 2020 года стали бестселлеры любимых брендов: Oribe, Olaplex, Alterna, Ultraceuticals, R+Co, V76, Secret Professionel, Evo, Aveda, Smith& Cult. Каждый набор наполнен бьюти-средствами, открытками с пожеланиями, чек-листами по уходу и маленькими нужными подарочками.

L&L Skin

Японская компания, создающая профессиональные гаджеты эстетической медицины для домашнего использования, представляет инновационный аппарат MIO 2 микротокового лифтинга в форме скребка для массажа Гуаша. Массаж Гуаша — древняя китайская методика для лица и тела, направленная на поддержание красоты. Благодаря воздействию на рефлекторные точки в организме улучшается кровообращение, стимулируется поток лимфы и запускаются мощные восстановительные процессы. Действие уникального аппарата направлено на уменьшение глубины морщин, повышение упругости и тонуса кожи и общее омоложение. Три грани гаджета подходят для массажа лица, головы и области вокруг глаз с использованием двух режимов, направленных на устранение конкретных несовершенств.

Текст: Анастасия Левит

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