В США назвали условия для снятия санкций с подрядчиков «Северного потока – 2»

Госдепартамент США заявил, что компании-подрядчики, занимающиеся строительством «Северного потока – 2», смогут избежать американских санкций.
Для этого компаниям необходимо прекратить работы до 20 января 2020 года, сообщили в Госдепартаменте, передает ТАСС.
Напомним, в связи с новыми санкциями США швейцарская компания Allseas, которая укладывает трубы «Северного потока – 2», уже объявила о приостановке строительства.
По мнению Москвы, санкции против «Северного потока – 2» являются попыткой «протолкнуть» американский сжиженный природный газ на рынок Европы.
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Последнее: Госдепартамент США заявил, что компании-подрядчики, занимающиеся строительством «Северного потока – 2», смогут избежать американских санкций. Для этого компаниям необходимо прекратить работы до 20 января 2020 года, сообщили в Госдепартаменте, передает ТАСС. Напомним, в связи с новыми санкциями США швейцарская компания Allseas, которая укладывает трубы «Северного потока – 2», уже объявила о приостановке строительства. По мнению […]
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