Представитель Батуриной объяснил уголовное дело против вдовы Лужкова

27.12.2019, 19:58, Новости дня

Представитель президента компании Inteco Management и вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной заявил, что ее розыск связан с действиями структур миллиардера Михаила Фридмана.

«Постановление (суда о розыске Батуриной – прим. ВЗГЛЯД) – это очередной этап рейдерской атаки на госпожу Батурину со стороны структур А1 Михаила Фридмана, использующих ее давнего оппонента Виктора Батурина и его необоснованные требования. Виктор Батурин уже неоднократно был осужден за мошенничество, в том числе в связи с фальсификацией финансовых документов», – сказал РБК пресс-секретарь Батуриной Геннадий Теребков.

По его утверждению, оппоненты Батуриной «устроили грязную пиар-кампанию» против президента Inteco Management сразу после смерти ее супруга Юрия Лужкова.

Ранее стало известно, что в отношении Батуриной возбуждено уголовное дело о клевете, ее объявили в розыск.

Супруг Батуриной Юрий Лужков называл ее «очень эффективным бизнесменом».

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался на 84-году жизни.



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Последнее: Представитель президента компании Inteco Management и вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной заявил, что ее розыск связан с действиями структур миллиардера Михаила Фридмана. «Постановление (суда о розыске Батуриной – прим. ВЗГЛЯД) – это очередной этап рейдерской атаки на госпожу Батурину со стороны структур А1 Михаила Фридмана, использующих ее давнего оппонента Виктора Батурина и […]

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