Двухмоторный электрокар Tesla Model Y засняли на видео

В Сети появился видеоролик с электрокаром Tesla Model Y, попавшим в кадр в Сан-Луис-Обиспо (штат Калифорния, США).

Tesla пред­ста­вила элек­три­чес­кий крос­со­вер Model Y, ба­зиру­ющий­ся на мо­дели Model 3, в мар­те это­го го­да. В те­чение вто­рой по­лови­ны го­да ком­па­ния про­из­во­дила ис­пы­тания Model Y на до­рогах об­ще­го поль­зо­вания, в ос­новном, в Ка­лифор­нии и на За­пад­ном по­бережье США.

Зас­нявший про­тотип элек­тро­кара бло­гер Сти­вен Кон­рой (Steven Conroy) от­ме­тил на­личие на его две­ри знач­ка Dual Motor Performance, ука­зыва­юще­го на ис­поль­зо­вание двух мо­торов. Элек­тро­кар с ку­зовом бе­лого цве­та и чёр­ны­ми двер­ны­ми руч­ка­ми ос­на­щён ко­лёс­ны­ми дис­ка­ми Power Sports Aero.

Вер­сия элек­тро­моби­ля Model Y Performance име­ет за­пас хо­да до 450 км и на­бира­ет ско­рость в 100 км/ч все­го за 3,5 с.

obovsem.today

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