Двухмоторный электрокар Tesla Model Y засняли на видео

В Сети появился видеоролик с электрокаром Tesla Model Y, попавшим в кадр в Сан-Луис-Обиспо (штат Калифорния, США).
Tesla представила электрический кроссовер Model Y, базирующийся на модели Model 3, в марте этого года. В течение второй половины года компания производила испытания Model Y на дорогах общего пользования, в основном, в Калифорнии и на Западном побережье США.
Заснявший прототип электрокара блогер Стивен Конрой (Steven Conroy) отметил наличие на его двери значка Dual Motor Performance, указывающего на использование двух моторов. Электрокар с кузовом белого цвета и чёрными дверными ручками оснащён колёсными дисками Power Sports Aero.
Версия электромобиля Model Y Performance имеет запас хода до 450 км и набирает скорость в 100 км/ч всего за 3,5 с.
obovsem.today
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Представитель президента компании Inteco Management и вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной заявил, что ее розыск связан с действиями структур миллиардера Михаила Фридмана. «Постановление (суда о розыске Батуриной – прим. ВЗГЛЯД) – это очередной этап рейдерской атаки на госпожу Батурину со стороны структур А1 Михаила Фридмана, использующих ее давнего оппонента Виктора Батурина и […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В ФСБ заявили о задержании «шпионки» в Крыму / 29 ноября
- Мать Даниила Беглеца оштрафовали за отсутствие миграционных документов. Она говорит, что их отобрали задержавшие ее полицейские / 13 декабря
- «С тобой я поняла, что родственные души существуют». Каменских обратилась к Потапу после получения награды M1 Music Awards / 3 декабря
- Назван возможный участник «Евровидения» от России / 29 ноября
- В мире: На самого молодого премьера в мире ополчились русофобы / 17 декабря
- Три российских флага — это супер! / 9 декабря
- Автоновости: «Кибертрак» от Илона Маска: только мемы и самые смешные шутки! / 26 ноября
- Автоновости: Инженеры и дизайнеры Kia будут «ходить на работу» в виртуальную реальность / 20 декабря