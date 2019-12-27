✔️ Мы знаем, что случилось в Магнитогорске. Это был теракт! (Видео)

Взрыв в жилом доме в Магнитогорске произошёл накануне Нового года, в понедельник, 31 декабря 2018 года в 6 часов 8 минут утра по местному времени.
В результате взрыва частично обрушился подъезд № 7 десятиэтажного жилого дома № 164 на проспекте Карла Маркса. В результате обрушения погибло 39 человек.
Взрыв произошёл на третьем этаже. В ходе катастрофы 35 квартир были разрушены полностью, ещё 10 — частично.
Причины взрыва по состоянию на декабрь 2019 года официально не озвучены. По данным ВЦИОМа, 10 января 2019 года о взрыве знали 98% россиян.
У нас нет сомнений, что это был теракт. Другой вопрос — почему это скрывают власти. На него мы также попытались ответить в видео.
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