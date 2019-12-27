В России прошли рейды против торговцев снюсом

Роспотребнадзор изымает из магазинов в российских регионах снюс. Как говорится на сайте ведомства, совместно с полицией, прокуратурой и Следственным комитетом с начала года проведено более 1,5 тысяч проверок.

В результате проверок выявлено около 45 тысяч единиц продукции, все это будет отправлено на экспертизу.

Ведомство установило также, что шести производителей нет по адресам, указанным на упаковках.

В декабре 2015 года в России запретили снюс, после чего производители стали заменять табак на чистый никотин или никотиносодержащие смеси.

В декабре 2019 года в Госдуму внесли законопроект, запрещающий любую сосательную и жевательную продукцию с никотином.

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