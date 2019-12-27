Любовник выставил экс-солистку группы «ВИА Гра» Мишу Романову на улицу с ребенком

В 2018 году артистка впервые стала мамой. Сына Миша Романова назвала

Мартином. Ходило много слухов о том, кто является отцом ребенка. Одни говорили,

что исполнительница родила от женатого миллиардера, другие подозревали ее в

тайном романе с Максом Барских.

На сей раз экс-солистка группы «ВИА Гра» проговорилась. Оказывается,

ее избранником был украинский режиссер, с которым она рассталась, будучи беременной.

При этом она призналась, что мужчина жестоко обошелся с ней и малышом.

«Отец моего ребенка выставил

нас на улицу. Видимо, ему не понравилось что-то сказанное мной в интервью. Не

знаю, на что он обиделся, ведь я не называла его имени. Меня спросили: «Кто

тебя поддерживал во время беременности?». Я ответила – родители, друзья, Макс…

Но видимо его это как-то задело. Поэтому он, таким образом, решил мне

отомстить», – рассказала Миша Романова в ютуб-шоу «Ходят слухи».

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Публикация от Misha Romanova (@misharomanova) 24 Дек 2019 в 6:59 PST

Певица также поведала, что они

не жили вместе, но режиссер снимал для нее квартиру. «Тогда он мне сказал:

«Плати сама за аренду или отправь счет тем, кто тебя поддерживает. Увидимся

через 16 лет», – сообщила Миша Романова.

По словам звезды, она давала интервью, находясь в тяжелом

эмоциональном состоянии, поэтому допускает, что могла задеть чувства возлюбленного.

По ее словам, она поняла, насколько самолюбие и гордыня мужчины может перекрыть

здравый смысл. Случившееся до сих пор не укладывается у Миши Романовой в

голове.

Экс-любовник и сейчас не поддерживает связь с ребенком, но

оказывает финансовую помощь. Ежемесячно он отправляет на содержание сына

100-200 долларов. При этом Миша Романова отметила, что сама прекрасно

обеспечивает семью – после ухода из группы «ВИА Гра» она начала сольную карьеру.

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Последнее: В 2018 году артистка впервые стала мамой. Сына Миша Романова назвала Мартином. Ходило много слухов о том, кто является отцом ребенка. Одни говорили, что исполнительница родила от женатого миллиардера, другие подозревали ее в тайном романе с Максом Барских. На сей раз экс-солистка группы «ВИА Гра» проговорилась. Оказывается, ее избранником был украинский режиссер, с которым она […]