Правительство отменило «зарплатное рабство» – Гончарук

Кабинет министров Украины 27 декабря снял ограничения по перечню банков, через которые работникам бюджетных учреждений начислялись заработные платы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

«Отменяем «зарплатное рабство». Теперь украинцы смогут самостоятельно выбирать банк, на карточку которого они будут получать зарплату, пенсию или социальную помощью Теперь деньги можно будет получать на карточку любого банка, а не только там, где работодатель оформил «зарплатный проект», – написал он.

По словам Гончарука, такое решение будет способствовать справедливой конкуренции между банками за право обслуживать граждан, «а следовательно, улучшит качество банковских услуг в стране».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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