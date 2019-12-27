Правительство отменило «зарплатное рабство» – Гончарук

27.12.2019, 19:54, Новости дня

Кабинет министров Украины 27 декабря снял ограничения по перечню банков, через которые работникам бюджетных учреждений начислялись заработные платы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

«Отменяем «зарплатное рабство». Теперь украинцы смогут самостоятельно выбирать банк, на карточку которого они будут получать зарплату, пенсию или социальную помощью Теперь деньги можно будет получать на карточку любого банка, а не только там, где работодатель оформил «зарплатный проект», – написал он.

По словам Гончарука, такое решение будет способствовать справедливой конкуренции между банками за право обслуживать граждан, «а следовательно, улучшит качество банковских услуг в стране».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В 2018 году артистка впервые стала мамой. Сына Миша Романова назвала Мартином. Ходило много слухов о том, кто является отцом ребенка. Одни говорили, что исполнительница родила от женатого миллиардера, другие подозревали ее в тайном романе с Максом Барских. На сей раз экс-солистка группы «ВИА Гра» проговорилась. Оказывается, ее избранником был украинский режиссер, с которым она […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика