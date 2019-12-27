За год средняя зарплата в Украине выросла на 16,6% – Госстат

В Украине по состоянию на ноябрь в годовом измерении средняя зарплата выросла на 16,6%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
По сравнению с октябрем средняя номинальная зарплата уменьшилась на 0,4% и составила 10 679 грн, что в 2,6 раза выше минимальной зарплаты (4173 грн).
Самые высокие средние зарплаты получают жители Киева (15 974 грн), Донецкой (11 769 грн), Киевской (11 313 грн), Днепропетровской (11 079 грн) и Запорожской (10 639 грн) областей. В остальных регионах средние номинальные выплаты составили менее 10 тыс. грн. Самая маленькая зарплата у жителей Херсонской области – 8267 грн.
В ноябре самая высокая зарплата была у работников сферы финансов и страхования – 19 221 грн, а самая низкая – в сфере временного размещения и организации питания (6790 грн).
По данным Госстата, в марте 2019 года средняя зарплата в Украине составила 10 237 грн, что на 22% больше, чем в марте 2018-го. Средняя зарплата в Украине в сентябре, по данным Госстата (.xlsx), составляла 10 687 грн.
Министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сообщал, что самая высокая средняя зарплата по итогам второго квартала 2019 года была в Мариуполе Донецкой области – 17 114 грн. 28 декабря Милованов заявил, что реальная зарплата украинцев превысила докризисные (2013 год) доходы на 18%.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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