Пристайко уверен, что Меркель не обижается на слова о ней в июльском разговоре Трампа с Зеленским

27.12.2019, 19:42, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом не намеревался обижать Германию. Об этом немецкому порталу RND заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

По его словам, Трамп «напомнил» Зеленскому, что «из-за своей географической близости европейцы должны сделать больше для безопасности» Украины, и украинский лидер согласился.

Пристайко уверен, что канцлер Германии Ангела Меркель не обижается на слова двух президентов. Он отметил, что не стоит удивляться словам, которые лидеры государств используют в конфиденциальных телефонных разговорах.

Стенограмма состоявшегося 25 июля разговора президентов была обнародована 25 сентября. Зеленский, в частности, сказал: «Я встречался с Ангелой Меркель и говорил с ней. Я также встречался с Макроном, и я говорил им, что они делают недостаточно в вопросе, что касается санкций [против РФ]. Они не применяют санкций. Они не работают так, как должны работать для Украины».

Зеленский 25 сентября объяснил, что «звонок был в очень сложный период, когда вернули Россию в ПАСЕ, когда санкции не имели такого громкого давления на строительство «Северного потока – 2».

Официальный представитель Европейской службы внешних связей Майя Косьянчич заявила, что Европейский союз за пять лет войны на Донбассе предоставил Украине помощь на сумму более €15 млрд.

В немецком правительстве в сентябре 2019 года сообщали, что с начала войны на Донбассе Германия предоставила Украине финансовую помощь на сумму почти €1,4 млрд. Там отмечали, что не комментируют телефонный разговор иностранных лидеров, но отношение Берлина к Киеву не изменится.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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