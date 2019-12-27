«Газпром» заплатил Украине $2,918 млрд по решению Стокгольмского арбитража

27 декабря российская компания «Газпром» выплатила Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража. Об этом «РИА Новости» сообщил представитель компании.

Собеседник агентства уточнил, что перечисление было предусмотрено договоренностями между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» от 20 декабря.

Исполнительный директор «Нафтогазу» Юрий Витренко подтвердил в Facebook факт выплаты.

«Да, Украина получила $2,918 млрд от «Газпрома» во исполнение решения Стокгольмского арбитража», – написал топ-менеджер «Нафтогазу».

Так, Україна отримала 2.918 мільярдів доларів США від Газпрому на виконання рішення Стокгольмського арбітражу!Подробиці згодом… Posted by Yuriy Vitrenko on Reede, 27. detsember 2019

28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск «Нафтогазу» к «Газпрому» о недостаточных объемах транзита. Украинская компания добилась компенсации в сумме $4,63 млрд. С учетом того, что арбитраж подтвердил долг украинской стороны за поставки газа в размере более $2 млрд, «Газпром» должен был выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд. По утверждению украинской компании, с 1 марта 2018 года на сумму долга начисляется пеня. «Газпром» обжаловал оба решения Стокгольмского арбитража и начал процедуру расторжения контракта с «Нафтогазом».

27 ноября 2019 года суд отклонил апелляцию «Газпрома» на одно из решений Стокгольмского арбитража и постановил компенсировать «Нафтогазу» расходы на судебный процесс.

В июле 2018 года «Нафтогаз» начал новый процесс против «Газпрома» в Стокгольмском арбитраже, требуя пересмотреть транзитный тариф на 2018–2019 годы. Предварительная сумма требований составляла почти $12 млрд (без процентов).

21 декабря 2019 года в «Газпроме» сообщили, что выплатят «Нафтогазу» до Нового года более $2,9 млрд при условии отказа украинской стороны от новых претензий и отзыве арбитражных и судебных исков, по которым нет окончательных решений.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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