Мнение: Магнитогорская история

Сегодня снова всплыла тема взрыва год назад в Магнитогорске. Тема явно непростая, так как дело не закрыто, а сопутствующие взрыву обстоятельства не получили никакого объяснения. Взрыв подъезда поначалу казался обычным бытовым случаем, что для России уже давно норма — инфраструктура не выдерживает. На те деньги которые украли нынешние воры, можно было построить заново всё жилищно-коммунальное хозяйство страны, но строили только виллы для этих самых воров. Ну, где строили, где покупали за границей. Ну, и так, по мелочи — олимпиады, чемпионаты мира, несколько войн и прочие забавы нашего Геостратега. В общем, распад инфраструктуры в стране — дело настолько обычное, что не произойди после взрыва несколько странностей, о нем бы забыли через неделю. И не только в стране, а и в городе.

Но после взрыва внезапно в городе прошли мероприятия, по содержанию полностью аналогичные КТО. Хотя ее и не объявляли. Плюс таинственным образом взорвалась маршрутка, и опять-таки якобы от взрыва газового баллона, хотя на фотографиях этой самой маршрутки после взрыва был ясно виден целый и неповрежденный баллон — даже не сильно и обгоревший. Облавы, несколько трупов — в общем, слишком много совпадений и странностей. Немудрено, что возникла и параллельная версия событий — теракт. Благо, ИГИЛ через две недели после взрыва взял на себя ответственность. А эти ребята обычно не врут. И потому отмахнуться от такого сообщения так просто не получается.

Тем не менее, окончательного ответа на вопрос, что произошло, нет. Есть версии. В том числе и официальные. Ответа нет.

Логично, что прозвучал вопрос Пескову, как пресс-секретарю президента. В России любой вопрос решается только через самый верх — вертикаль управления уже иначе не работает в принципе. И Песков не подкачал — на прямой вопрос "был ли теракт" Песков прямо ответил — это был взрыв газа.

Классическая демагогия в чистейшем виде. Тебя спрашивают — был ли теракт. Ответ может быть только одним — да или нет. Вместо этого ответ звучит совершенно иначе — это был взрыв газа. Ну так это как раз сомнению и не подвергалось: эксперты еще в январе уверенно сообщили, что следов взрывчатого вещества не обнаружено, взорвался именно газ. Потому и вопрос — это был бытовой взрыв газа от ветхости, криворукости или других "обычных" причин — либо это злонамеренное действие. Теракт, например. Но пресс-секретарь отвечает на совершенно другой вопрос, игнорируя тот, который был задан. И вроде не соврал, но при этом и не ответил.

Самый лучший пресс-секретарь на просторах нашей Родины — это представитель одной уважаемой нефтегазовой компании. Скорее нефте-, чем газовой. Будучи всегда в состоянии, когда непонятно — он не закончил с вечера или уже успел принять с утра, этот самый лучший пресс-секретарь однотипно на любой вопрос посылает всех в жопу. Прямым текстом. А потому никаких разночтений его высказывания не вызывают. Какие разночтения, если ответ всегда один. Будь он пресс-секретарем Путина, подобные казусы, как сегодня, в принципе не могли происходить. Но такой талантливый человек задешево не продается, а потому предпочел представлять не какого-то там президента, а гораздо более серьезную структуру. Пескову же приходится отдуваться, отчего и вечные нестыковки.

Так или иначе, но взрыв в Магнитогорске, скорее всего, так и ляжет в архив с сопровождающими его недоуменными вопросами. Есть официальная трактовка произошедшего, а если кого она не устраивает — то это его проблемы. В конце концов, есть и посерьезнее происшествия вроде теракта 911, убийства Кеннеди, взрывов домов в Москве и других городах — и везде как вата из драного матраса вылазят дичайшие нестыковки. Но официальные точки зрения на те события — как базальтовый слой над мантией. Навечно и наглухо. По-видимому, магнитогорский взрыв из той же серии. А потому бессмысленно задавать вопросы — вам ответят, но всё равно не на них.

Источник: Эль Мюрид

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