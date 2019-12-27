На авиационном заводе в Канзасе произошел взрыв

В городе Уичита штата Канзас в США произошел взрыв на авиационном заводе, информирует телеканал CNN.

Телеканал уточнил, что взрыв произошел на заводе №3 компании Beechcraft, входящей в Textron Aviation, которая производит одно– и двухмоторные самолеты, передает РИА «Новости».

Данных о пострадавших у властей на данный момент нет. Отмечается, что завод был закрыт на рождественские праздники. Сейчас на месте работают спасатели и пожарные.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге на складе завода во время тушения возгорания взорвались бочки с красками.

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