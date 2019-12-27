В черногорских церквях решили каждый два часа начинать заупокойный звон

Митрополия Черногорско-Приморская Сербской православной церкви (СПЦ) заявила, что в Черногории каждые два часа будут звучать колокола за упокой в православных церквях из-за принятия закона о религиозных объединениях.
«На всех храмах каждые два часа будет заупокойный колокольный звон до Рождества Христова, а после вечерней службы – проходить молебен Пресвятой Богородице, который служат в беде и искушении для Церкви Господней и ее верующих», – сообщили в митрополии, передает РИА «Новости».
По мнению священнослужителей, с принятием законопроекта в Черногории похоронили «право и справедливость». Также руководство СПЦ в Черногории заявило, что за принятие закона ответственен президент страны Мило Джуканович.
Парламент Черногории в пятницу принял закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин». После этого граждане в стране начали перекрывать дороги, задержаны десятки человек. После потасовки в парламенте задержали всех 18 депутатов оппозиционного «Демократического фронта», трое из них остаются под стражей.
Напомним, президент Черногории Мило Джуканович обвинил Сербскую православную церковь в попытке сохранить религиозную монополию в стране и заявил, что будет добиваться автокефалии для «черногорской церкви» по примеру Украины. В рамках создания новой церкви кабинет министров Черногории провел через парламент закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», предусматривающий изъятие церковной собственности у Сербской православной церкви. Речь идет более чем о 650 святынях, включая широко известный в православном мире монастырь Острог.
В четверг совет епископов Сербской православной церкви (СПЦ) Черногории призвал к созыву экстренного Архиерейского собора СПЦ из-за нового законопроекта о церкви.
Добавим, что Сербская православная церковь официально отказалась признать автокефалию так называемой православной церкви Украины.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Материал дополняется
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мнение: Нормандия Зе-ман / 6 декабря
- Мнение: Как мы с американцем ездили в нашем общественном транспорте / 24 ноября
- Звезда «Полицейского с Рублевки» высказалась о постельных сценах / 13 декабря
- «Замуж выйду точно»: Барановская о беременности и воссоединении с Аршавиным / 23 декабря
- В Карелии при пожаре погиб ребенок / 28 ноября
- Мнение: Распутье Зеленского: что ждет Украину после саммита «нормандской четверки» / 10 декабря
- Праздничный отпуск: ТОП стран для встречи Нового года в Европе / 14 декабря
- Мнение: «Раздражает даже спустя годы». 10 лет в Москве глазами шотландца, с улыбкой. / 4 декабря