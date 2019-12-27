Мнение: Самые ожидаемые выставки 2020 года в России

Микеланджело Пистолетто, Герхард Рихтер, Анненков, Мельников, Арчимбольдо и чуть-чуть Рафаэля — вот лишь немногое, что нам суждено увидеть в музеях Москвы и Петербурга в грядущем году
http://www.theartnewspaper.ru/posts/7705/
Источник: Шакко
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