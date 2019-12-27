В федерации дзюдо объяснили статус дана, от которого отказался Путин

Черный пояс присуждается мастерам спорта, а с красно-белым спортсмен уже становится «мужем, достойным подражания», рассказал газете ВЗГЛЯД вице-президент Федерации дзюдо РФ Тамерлан Тменов.

Ранее глава Олимпийского комитета Японии рассказал, что президент Владимир Путин отказался от получения красно-белого пояса и шестого дана по дзюдо, так как считает, что пока не достиг соответствующего уровня. На данный момент у главы государства остается черный пояс.

«Уровень дана в дзюдо позволяет выступать на различных видах соревнований. Например, черный пояс (пятый дан) позволяет выйти на международные соревнования. Обычно его обладателями являются участники Олимпиад и крупных международных соревнований», – говорит Тменов.

Шестой дан присуждается той категории спортсменов, которые уже могут преподавать, считает вице-президент. Вообще в СССР и Российской Федерации ранее не использовали такую классификацию, как дан. Тогда спортсменам присуждали разряды – первый, второй, третий, кандидат и мастер спорта.

«Черный пояс присуждался членам российской сборной, и означал, что они мастера спорта. В связи с тем, что мы совсем недавно перешли на классификацию данов, я даже не знаю, какой положен мне как заслуженному мастеру спорта», – отметил Тменов.

Переход с одного дана на другой – это проверка не только физических навыков спортсменов, но и духовных, а также понимание этого вида спорта в целом, рассказывает вице-президент.

Дан – это мастерская степень в дзюдо. Всего существует 10 ступеней. Черный пояс присуждается с первого по пятый дан и подтверждает качественное развитие дзюдоиста, определенный уровень знаний им техник дзюдо, зрелость спортсмена. С шестого по восьмой – красно-белый пояс, считается, что его может получить только «муж, достойный подражания». Обладатель десятого дана – «Великий мастер» и ему присуждается пояс красного цвета.

В 1999 году в свет вышла книга «Учимся дзюдо с Владимиром Путиным», одним из соавторов которой является российский президент. Пособие носит учебно-практический характер и издается до сих пор.

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