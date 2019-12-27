Газпром выплатил Украине 2,9 млрд долларов

В компании Газпром сообщили, что выплатили Украине 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского суда.
Об этом информирует ТАСС.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: И еще о либеральной цензуре. Основанная на фактах истина больше не является топливом для медиабизнеса Это, пожалуй, наименее освещаемый в СМИ скандал в последнее время — отставка Тарека Хаддада , уважаемого журналиста из Newsweek, опоры основных средств массовой информации.Речь шла о том, что он сказал в связи с отказом журнала освещать скандал, разворачивающийся в Организации […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мнение: Охотники из ГРУ / 24 ноября
- В Саратовской области пропавшую две недели назад 17-летнюю девушку нашли мертвой / 20 декабря
- Мнение: «Проевропейское» решение / 23 декабря
- В Пенсионном фонде России рассказали об индексации материнского капитала / 24 ноября
- «Провода где?»: на Крымском мосту нашли серьезную проблему перед приездом Путина / 23 декабря
- Сальная Волочкова в трусах показала большую дырку / 9 декабря
- Пираты взяли в заложники 20 членов экипажа на нефтяном танкере / 17 декабря
- Почему «сдулась» поддержка Зеленского? / 29 ноября