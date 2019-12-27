Газпром выплатил Украине 2,9 млрд долларов

В компании Газпром сообщили, что выплатили Украине 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского суда.

Об этом информирует ТАСС.

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