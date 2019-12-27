Названы города России с самым дешевым прокатом коньков и лыж

Специалисты подсчитали стоимость проката зимнего инвентаря в крупных городах России и выяснили, где аренда коньков и лыж обходится дешевле и дороже всего. Эксперты также подсчитали количество коньков и лыжных баз в стране, сообщают «Невские Новости».
Самым дешевым оказался прокат в Казани, где снаряжение можно взять, в среднем – за 97 рублей в час. Немногим дороже услуга стоит в Нижнем Новгороде и Челябинске – 100 и 112 рублей соответственно. Самую большую сумму за аренду коньков и лыж придется отдать в Санкт-Петербурге – 288 рублей. На втором месте с большим «отрывом» находится Москва, где прокат стоит около 187 рублей в час.
За 2019 год в России было открыто 357 катков, что на 5% больше, чем годом ранее. А количество лыжных баз сократилось на 3% – до 185 объектов.
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