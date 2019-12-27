«Зеленая» энергия будет продаваться через электронные аукционы – Гончарук

«Зеленая” электроэнергия будет продаваться через электронные аукционы «ProZorro.Продажі». Такое решение было принято на заседании Кабинета министров Украины 27 декабря, сообщил в Telegram премьер-министр Алексей Гончарук.

«Это будет стимулировать производство альтернативной энергии и позволит снизить стоимость на «чистую» энергию», – написал он.

По словам премьера, это решение правительства:

создает условия для развития возобновляемой энергетики;

позволит привлекать дешевые кредитные ресурсы;

способствовать развитию производства высокотехнологичного оборудования на территории Украины.

«Планируем первые «зеленые» аукционы на апрель», – отметил Гончарук.

Глава комитета Верховной Рады по энергетике и жилищно-коммунальным услугам, нардеп от «Слуги народа» Андрей Герус в июне этого года заявил, что инициирует ретроспективное снижение «зеленого» тарифа и введение дополнительных налогов на производителей электроэнергии из возобновляемых источников. Но уже в ноябре он отметил, что правительство не планирует отменять «зеленый» тариф и занимается поиском компромиссного варианта, который устроит участников рынка.

Законодательство Украины и подписанные ею международные договоры гарантируют сохранение «зеленого» тарифа на неизменном уровне до 2030 года.

Инвесторы выступили против законопроекта №2236−2, которым предлагается снижение «зеленого» тарифа. Одним из инициаторов проекта закона является Герус, комитет этот проект поддержал. Письмо инвесторов к президенту Владимиру Зеленскому подписали руководители компаний NBT, «Виндкрафт Украина», LongWing Energy, Greenworx Holding и Akuo Energy.

В начале ноября Герус заявил, что правительство ищет компромиссный вариант «зеленых» тарифов, который удовлетворит и производителей альтернативной электроэнергии, и потребителей.

27 ноября на украинско-литовском экономическом форуме Зеленский заявил, что ретроспективного изменения «зеленого» тарифа не будет и украинская власть не планирует предпринимать никаких шагов, которые ухудшат условия ведения бизнеса в Украине.

6 декабря в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №2543 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики».

По словам одного из соавторов документа, нардепа от «Голоса», члена комитета по вопросам экологической политики и природопользования Леси Василенко, этот законопроект – компромиссный, он позволит развивать «зеленую» энергетику, защитит инвесторов и будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности Украины.

Законопроект №2543 о добровольной реструктуризации «зеленого» тарифа поддерживает большинство участников рынка, отметила народный депутат Украины от «Слуги народа» Людмила Буймистер.

13 декабря голосование по этому законопроекту было провалено в комитете по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг во главе с нардепом от «Слуги народа» Андреем Герусом.

Посольства Дании, Норвегии и Швеции призвали власти Украины достичь компромисса с инвесторами в вопросе «зеленых» тарифов. В Европейской бизнес-ассоциации заявили, что законопроект сохранит привлекательность Украины для тех, кто планирует вкладывать деньги в развитие возобновляемых источников энергии, и позволит получить €4 млрд инвестиций.

«Зеленый» тариф – это ставка, по которой государство покупает у населения электричество, произведенное альтернативными источниками: солнечными панелями, ветряками и малыми гидроэлектростанциями. Как писало издание НВ, с 2020 года ставка «зеленого» тарифа должна была составлять 4,95 грн/кВт·ч.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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