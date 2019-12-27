Пенсионерку из Коми оштрафовали на 30 тысяч рублей за нападение на сотрудницу Росгвардии

Новгородский районный суд признал 78-летнюю Галину Балятинскую виновной в нападении на сотрудницу Росгвардии и оштрафовал ее на 30 тысяч рублей, сообщает «7х7».

Обвинение попросило для нее полтора года лишения свободы условно и не назначать штраф, так как пенсионерка тяжело больна и ухаживает за сыном, инвалидом I группы.

Суд назначил штраф в 30 тысяч рублей с рассрочкой на два года.

По версии следствия, Балятинская в сентябре 2018 года пришла в приемную президента в Новгородской области на прием к начальнику Управления МВД России по Новгородской области Сергею Коломыцеву. После приема она попыталась зайти к нему снова. Получив отказ от сотрудников приемной, она начала кричать и размахивать тростью.

Пострадавшей, по версии следствия, оказалась сотрудница охраны Александра Пименова, которой пенсионерка тростью попала по бедру, уточняет издание. К медикам она не обращалась, в связи с чем удар признали неопасным для здоровья.

По версии Балятинской и ее адвоката, после посещения приемной пенсионерка просила сотрудников сделать копии ее документов, но получив отказ, она попыталась снова зайти в кабинет к чиновнику. Ей не дали этого сделать и вызвали охранников, которые в грубой форме ее выпроводили и сами ударили ее же тростью по лбу. По словам Балятинской, ударить кого-то в этот момент она не могла, так как держала трость под мышкой, а в другой руке у нее была сумка.

Фельдшер гематому на лбу Балятинской увидел только во время повторного приема пациентки.

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