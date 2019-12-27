Лоза: Танец Захаровой вызывает только положительные эмоции

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова имеет полное право выкладывать видео со своими танцами – для этого у нее есть все данные, сообщил газете ВЗГЛЯД российский музыкант Юрий Лоза.

Захарова ранее опубликовала в своем Instagram видео, где она зажигательно танцует на новогоднем корпоративе вместе со своим заместителем.

«Захарова достаточно молодая женщина, которая может себе позволить выкладывать такие видео. Она не набрала лишнего веса, и у нее все в порядке с фигурой, почему бы ей и не показать себя танцующую? Это создает только положительные эмоции у народа – смотрят на людей, которые приближены к власти, а они еще и выглядят хорошо», – говорит Лоза.

Музыкант отмечает, что если вдруг кто-то захочет «посравнивать» – найдут «какую-нибудь страшную, толстую женщину» из правительства другой страны, а потом посмотрят на Захарову и скажут «Вон, какие у нас замечательные, а у них толстые и противные». Поэтому любые положительные кадры только добавляют позитива в нашу жизнь.

Захарова уже отмечалась танцами во время официальных мероприятий. В последний раз, летом 2019 года, она исполнила лезгинку на форуме в Пятигорске.

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