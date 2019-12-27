На Украине назвали сроки запуска русскоязычного канала для Донбасса

На Украине в феврале планирую запустить русскоязычный телеканал, аудиторией которого должны стать жители неподконтрольных Киеву республик Донбасса, сообщил заместитель министра молодежи и спорта Украины Анатолий Максимчук.

Канал станет совмещать развлекательные функции с информационным вещаниям, отметил Максимчук, передает ТАСС.

По его утверждению, на канале будут демонстрироваться «лучшие развлекательные программы украинского производства и информационное вещание».

Максимчук добавил, что правительство разрабатывает концепт информационного вещания государственного русскоязычного канала, который должен стать «стратегическим пакетом посланий» жителям Донбасса. Позиция по отношению к событиям на Украине у канала будет «незаангажированной» и «честной», заверил чиновник.

Летом 2019 года представитель МИД РФ Мария Захарова назвала безумием решение Украины создать русскоязычный канал.

До этого замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявлял, что для усиления позиций государства в информационной борьбе украинские власти создадут всемирный русскоязычный канал.

Он отмечал, что этот канал нужен для борьбы за умы украинцев в Донбассе и Крыму, а также на территории России. По его словам, это должен быть государственный канал.

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