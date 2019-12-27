Пристайко сообщил, что Германия отклонила запрос Ураины о военной помощи

Германия отклонила запрос Украины о военной помощи. Об этом министр иностранных дел Вадим Пристайко рассказал в интервью немецкому порталу RND.

По словам Пристайко, Украина очень благодарна за финансовую поддержку со стороны Германии и политическую приверженность федерального правительства. Министр надеется, что Берлин пересмотрит позицию касательно военной помощи и «все же решит усилить обороноспособность Украины».

Он отметил, что Германия и ЕС много сделали для Украины, но недостаточно, чтобы прекратить смерти людей, так как на Донбассе погибло более 13 тыс. человек.

В немецком правительстве в сентябре 2019 года сообщали, что с начала войны на Донбассе Германия предоставила Украине финансовую помощь на сумму почти €1,4 млрд.

По данным Минэкономики Украины, самыми крупными донорами в первом полугодии 2019 года стали США (более $2,2 млрд), Евросоюз ($470 млн) и Германия ($345 млн).

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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