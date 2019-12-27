Регион Италии запросил автономию

Асессор (министр областного правительства) по делам транспорта инфраструктуры и гражданского строительства итальянского Пьемонта Марко Габузи заявил, что автономия позволит региону улучшить качество услуг населению и использовать земли более эффективно.

«Наши требования состоят в том, чтобы иметь возможность действовать более активно, чем центральные органы власти за все последние годы. Мы считаем, что мы способны работать лучше, чем министерские учреждения на нашей территории. Поэтому нам нужны те же ресурсы, чтобы без увеличения затрат выполнять те же функции на местах», – сказал министр, передает РИА «Новости».

В декабре Пьемонт затребовал автономии у Рима, областной совет принял постановление, которое дает полномочия региональному правительству начать переговоры о предоставлении «усиленной автономии» с центральными властями страны.

«Речь идет не о деньгах, деньги – это прямое следствие того, что мы просим. Мы говорим: если некая деятельность из центра стоит сотню, дайте эту сотню нам. Тогда мы сможем сделать на эту же сотню больше, либо потратить меньше, но сделать только же», – отметил Габузи.

Пьемонт требует автономии для здравоохранения, дорожного строительства, обслуживания транспортной сети и «до какой-то степени» налогов, отметил чиновник.

«Мы скорее имеем в виду не сборы, а услуги населению. К сожалению, сроки рассмотрения определять мы не можем, иначе мы были бы далеко впереди. Министерство сказало, что процесс начался. И мы надеемся, что в течение 2020 года наши требования будут выполнены», – сказал он.

Также Габузи, отвечая на вопрос, насколько похожи требования Пьемонта к событиям в испанской Каталонии, подчеркнул, что требования автономии соответствуют Конституции Италии.

«Мы находимся на другой стадии, наше обращение твердо основано на статье 117 Конституции. В отличие от Испании, где движение за автономии стало уже народным, наш запрос носит политический характер. Ни о каком отделении или нарушении Конституции речи абсолютно не идет», – заключил он.

Референдум о независимости Каталонии прошел в октябре 2017 года, однако его не признали действующие испанские власти. В октябре 2019 года в Каталонии снова начались массовые беспорядки. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о ситуации в этом испанском регионе.

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