Автоновости: В России нашли 42 тысячи старых Subaru со взрывоопасными подушками

Дефектные подушки безопасности Takata были установлены на миллионы автомобилей по всему миру. Одна только марка «Субару» в России насчитала 42 тысячи машин, которые уже отзываются на исправление опасного брака. С визитом на сервис лучше не медлить.

Автопроизводители уже который год подряд вынуждены устранять последствия установки подушек безопасности Takata с дефектными газогенераторами, которые способны самопроизвольно взрываться и наносить увечья пассажирам. Масштабный отзыв в России запустила компания Subaru, которая приглашает к официальным дилерам аж 42 149 автомобилей.

В России насчитали 1,5 млн автомобилей с опасными "подушками-убийцами"

Отзыв затрагивает Subaru Tribeca (WX), Legacy/Outback (BL/BP, BM/BR), Impreza/WRX (GD, GH, G3) и Forester (SH), которые были проданы в нашей стране в период с 2005 по 2011 год.

"Причиной отзыва транспортных средств является маловероятное, однако возможное проникновение влаги в газогенератор подушки безопасности для пассажира производства компании TAKATA Corp. спустя длительное время эксплуатации автомобиля. Это может привести к дефекту газогенератора и, при срабатывании фронтальной подушки безопасности пассажира, повысить риск получения повреждений. Связь между нарушением герметичности и некорректным срабатыванием подушки безопасности еще находится на стадии исследования, однако Subaru приняла решение о проведении отзывной кампании, чтобы исключить любую возможность дефекта", — говорится в сообщении Росстандарта.

В рамках отзывной кампании будет выполнена замена газогенератора фронтальной подушки. Важно отметить, что все работы будут бесплатными, поскольку выполняются по инициативе производителя. Владельцев по возможности оповестят о необходимости обратиться в официальный сервис Subaru. Однако, нужно понимать, что 10-15-летние автомобили уже успели сменить по нескольку владельцев, и актуальных контактов собственников у "Субару" может просто не оказаться.

Обладателям Subaru стоит самостоятельно проверить свой автомобиль на предмет участия в сервисной акции, сверившись с опубликованным перечнем машин. Так напоминаем, что Росстандарт запустил собственный интерактивный сервис, который позволяет отследить наличие отзывных акций для того или иного автомобиля. Чтобы проверить машину на предмет участия в отзыве, достаточно ввести VIN-номер в специальную поисковую графу.



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