Мнение: 3-1. «Элита Конта. — А Новый Год? Скоро, уже скоро Новый год, — для Новых от Повара ВВ!»

Часть первая. Рождение.

Присутствую на Конте с февраля 2016 года.

Вначале о развитии, а затем шутки-картинки, смешные, чуть с сарказмом, с юмором!





Всё то, что в течение года думалось, сказалось вслух и закрепилось нашими действиями, обратной силы поменять, — УЖЕ нет.

Мы целый год занимались производством своих действий, и вот мы, — на финишной прямой 2019 года. И нам, согласно разумной поСЛЕДовательности, даже надо, ДЛЯ СЕБЯ, — подвести итоги. Подводим итоги, и готовим себя к Новому году.

И сделаем мы это по новому, через Свежее действие, мы поговорим об элите Конта и рассмотрим примеры рецептов и приготовления Нового.

Существует ли на Конте элита авторов, читателей, комментаторов?Вне всяких сомнений, — ДА!

Надо только учитывать, что и на Конте элита состоит из двух видов:

1) Элита Разрушителей. Это те, кто применяют различные виды предательств для похорон своей совести. Самые легкие предательства это вранье и воровство. Корысть практически во всем.

2) Элита Развивателей (Творцов). Это те люди, которые в большинстве ситуаций применяют Развитие. Учатся называть вещи своими именами и применять знания без корысти.

Как видите, в определениях, нет чего-то сверх заумного, мудреного. И нет простоты, потому что проговариваются детали.

Знаю, что часть контовцев будет искать повод плюнуть в меня упреком-ядом, и поэтому лишу их этой возможности. Признаю, что бываю отягощенным Добром/Злом, то есть, местами, действую в разрушительном направлении, что местами сер и глуп, и все же, — мне хватает своей смелости это понимать, признавать и по мере развития менять. Нимба и короны над головой нет. Не заслужил.

Те, кто внутри, психологически на 80- 100% состоят, как элита Развивателей (Творцов) или элита Разрушителей, на Конте отсутствуют вообще, потому что задачи у них уже другие.

Как, для себя, более точно определить к какой элите себя относить? Ответьте себе на вопрос:

А что, действительно нового вы сумели в этом году понять, научиться и закрепить своей практикой? Были эти действия разрушительного или развивающего направления, и что преобладает, чего больше?

Темная элита берет количеством, и поэтому ей требуется большая свита рабов, которая построена по принципу пирамиды. Кто на Коте обладал/обладает самым большим количеством подписчиков? Есть так же контовцы, которые ради кармы, рейтинга идут на самые различные махлевания, потому что отягощены Добром/Злом, темными мотивами. Вроде и статьи у них хорошие, да только ложка дегтя портит их бочку меда.

А Светлая элита берет качеством. Во время ВОВ один партизан стоил сто обычных бойцов.

Подобное всегда притягивается к себе подобному. Мы всегда тянемся, так сказать, к родственным душам по психотипу.

Кто чем из нас является, и к какой элите принадлежит, — мы и так знаем. В третьей части будет мой вариант.

Новое. ПриМерь.

Есть три ситуации, когда мы применяем вранье. Что это за ситуации?

Ответ будет в след_дующей статье. Вам понравится! Вам же самим интересно, что это за ситуации?

А может вы увидите четвертую, пятую … ситуацию.

Новое. ПриМерь.

Жалость. Обидчивость. Это чувства или эмоции?

Запишите, ДЛЯ СЕБЯ, на бумаге, кого вам было жалко за этот год, и приблизительно, сколько раз вас обижали в этом году?

Во второй части будет дана инструкция правильного приготовления.

Новое. ПриМерь.

Кто из вас обращал внимание на то, что перед Новым годом начинает зарождаться намерение в Новом году, начать нечто новое, начать свое перерождение? Своего пика эта энергия достигает во время боя курантов, то есть по времени в 00:00:00, а затем, почему то идет резкий спад?

Как вы предполагаете, с чем это связано?

Раждение след_дует во второй части. Завтра.

В третьей части скажу свое, КРАСИВОЕ (честное) слово тем, кто на меня подписан, кто находится так же в личке.

Шутки-картинки, смешные, чуть с сарказмом, с юмором!





Источник: Конт

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