Кузьма Трубоносец или Без труб Россия – тpyп

Говорят, что Путин встречался в царских палатах с холопами от бизнеса и рассказал им как вообще надо чего делать, чтобы все было пучком.

Оно и понятно, нефть подорожала на 10% и в такие моменты Путин становится ментором, который схватил Бога за бороду. В общем, растолковал им все, а в конце рассказал о том, как будут решать с «Северным Потоком 2».

Как известно, швейцарский концерн, который физически прокладывал трубопровод, уведомил Москву о том, что приостанавливает работы на конечном участке газопровода в связи с американскими санкциями, которые им не нужны абсолютно, поскольку основной их фронт работ как раз не в Балтийском море, а в Мексиканском заливе, где они работают на американских заказчиков.

И что самое обидное, до берега всего-то осталось каких-то 90 километров и можно было бы как-то все это доваять без швейцарцев, но будь эта труба на суше, вопросов не было. Послали бы туда своих сварщиков или купили на месте, а вот в море этот номер не проходит.

Нужно специальное судно-трубоукладчик, а как известно, россияне строят подлодки и прочие девайсы, а вот укладывать трубы так и не научились, хотя живут исключительно с того, что по этим трубам идет.

И не то чтобы они этого понимали или не делали соответствующих попыток. Уже пытались, но как-то не получалось. В сеть ушло видео, как россияне укладывают трубы в море, но насколько нам известно, заказчик остался недоволен технологией укладки и отказался от этого метода. Впрочем, глядя на это, можно разойтись во вкусах на увиденное, но трубопровод тут явно не сложится.

Поэтому Путин обратился к предпринимателям, чтобы те изготовили укладчик труб в самое ближайшее время. Для этого правительство прямо сейчас выделяет подходящее судно. Его подкрасят, побелят и можно будет оборудовать его всеми приспособлениями, которые и будут погружать трубы в воду.

Что характерно, в первой своей жизни он известен как авианосец «Отмирал Кузя», но в этой ипостаси он себя не оправдал и потому решено попробовать его в новой роли.

В самом деле, самолеты на дно укладывал, почему бы ему не уложить и 90 км труб? Тем более, что судно большое, на него можно поставить любое оборудование для укладки.

А что оно не может быстро плавать, так это даже хорошо. При укладке никто на водных лыжах ездить не собирается. Знай себе, коптишь небо и свои 10 км в день уложил. Так что такой скорости хватит за глаза. Таким образом «Кузьма Трубоносец» мог бы решить эту суровую задачу легко и непринужденно.

И еще один важный момент. Ведь вопрос тут уперся в то, что трубу надо дотянуть до берега, а это значит, что по окончании операции, Кузьму можно бросить прямо у берега и пускай уже немцы или датчане думают, что с ним делать, а этот подлец уже точно не будет топить плавучие доки и самолеты.

В общем, план отличный, деду нравится. Нужно только смекалку предпринимателям проявить.

Говорят, что под это дело Путин готов даже атомную подлодку отдать, если надо. И опять же – торпедами от санкций можно отстреливаться.

В общем, как говорил Черномырдин, имевший прямое отношение к этим самым трубам: «Без труб россия – труп».

Линия Обороны

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