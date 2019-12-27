Фейк программы «Время»: Эстония незаконно препятствует работе российского информагентства Sputnik

Программа «Время» посвятила сюжет ситуации вокруг эстонского отделения российского информационного агентства Sputnik. Ведущий Кирилл Клейменов заявляет:

«Власти Эстонии притесняют агентство Sputnik. Наше, российское агентство. Собственно, причина только одна: то, что агентство российское».

Автор сюжета Павел Пчелкин продолжает:

«Эстонский офис Sputnik отвечает за освещение событий по всей Прибалтике. Из 35 сотрудников — 33 граждане Эстонии. С 2015 года власти давили на журналистов, вызывали на так называемые «беседы» в службы госбезопасности и запугивали. Министрам и госслужащим запретили давать им интервью и демонстративно не аккредитовывали на важные мероприятия. А два месяца назад заблокировали банковские счета.

„То есть наши сотрудники не получают зарплату. Наши отчисления в налоговый департамент за сотрудников тоже были заморожены. На нашего арендодателя оказано давление, и он вынужден разорвать с нами договор об аренде. В конце февраля мы обязаны покинуть офис”, — сообщила шеф-редактор Sputnik Эстония Елена Черышева.

А в прошлый понедельник сотрудники получили письма из полиции, что они не имеют права работать в российском СМИ, иначе против них будут возбуждены уголовные дела.

„А грозит нам до пяти лет лишения свободы, то есть нас хотят посадить только за то, что мы работаем на российское средство массовой информации. Все высказывания, те или иные, которые озвучиваются в Брюсселе, в Эстонии, в Америке, мы их тоже публикуем безусловно, но мы в отличие от остальных, публикуем еще и параллельно, еще и публикуем вторую точку зрения, как это положено в журналистике — точку зрения России. Вот и все”, — отметила Елена Черышева. <…>

До подобной низости не опускались даже британские власти, отказывающиеся аккредитовывать российские СМИ на официальные мероприятия. На фоне происходящего в Эстонии это выглядит вегетарианством. Видимо, накануне визита британского премьера в Таллин эстонские власти так хотели показать свою лояльность Лондону, что перешли все мыслимые грани в нарушении свободы слова».

В действительности Эстония «притесняет» Sputnik не из-за того, что агентство российское, а в связи с принятыми Евросоюзом санкциями. Sputnik — составная часть международного информационного агентства «Россия сегодня». Самого агентства в санкционных списках нет, но 21 марта 2014 года в список внесли его гендиректора Дмитрия Киселева.

Согласно решению Совета ЕС от 17 марта 2014 года, «все фонды и экономические ресурсы, принадлежащие, контролируемые или находящиеся в распоряжении физических лиц, ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, а также физических или юридических лиц, ассоциированных с ними, должны быть заморожены».

Требование сформулировано однозначно и не оставляет государствам-членам ЕС выбора — замораживать или не замораживать. Эстонские власти резонно сочли, что Sputnik — юридическое лицо, связанное с главой МИА «Россия сегодня», в отношении которого введены санкции. Эстония — не первая страна, принявшая такое решение. Еще в июле 2015 года счета представительства МИА «Россия сегодня» закрыл британский банк Barclay's.

Законодательство европейских стран предусматривает ответственность местных компаний и граждан за несоблюдение санкций ЕС. В 2014 году в «Московском комсомольце» политолог Сергей Сумленный, консультировавший европейцев по вопросам соблюдения санкционного режима, объяснял: по законам Германии, к примеру, нарушителем окажется даже немец, купивший в России магазине бутылку крымского вина — так как санкции предусматривают запрет финансирования экономики Крыма.

В Пенитенциарном кодексе Эстонии есть статья 93¹ — «Неприменение международной санкции»: «Сознательное совершение сделки или действия с субъектом международной санкции либо иное заведомое неприменение международной санкции наказывается денежным взысканием или тюремным заключением на срок до пяти лет». В марте 2019 года по этой статье эстонские власти оштрафовали на 300 евро местную компанию, которая продала российскому клиенту насос собственного производства, так как этот насос может быть использован в нефтяной промышленности, против которой Евросоюзом введены секторальные санкции. Наказание, кстати, очень мягкое: за насос компания выручила 7550 евро.

Поэтому в требованиях к гражданам Эстонии не оказывать услуги компании, связанной с лицом из санкционного списка, и не совершать с ней сделок, нет ничего, кроме соблюдения закона. Этим объясняется и требование уволиться из компании, и предписание не продлевать договор аренды помещения.

В связи с этим очень странно смотрятся жесткие заявления российских официальных лиц — в частности, главы Совфеда Валентины Матвиенко, призвавшей Эстонию «одуматься», «остановить эту беспрецедентную, неправовую акцию» и угрожавшей ответными жесткими мерами: фактически она требует, чтобы эстонские власти нарушили законы своей страны.

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