Православные тролли и «молодежные русские»: как ультраправые пытаются встать с колен

Ультраправые движения в России в последние годы стали почти незаметными. Раскол в среде националистов, произошедший в 2014 году в связи с событиями в Украине, силовое давление государства на ультраправую среду и смена политической повестки официальной пропагандой почти свели их активность на нет. Однако в уходящем году ультраправые и националистические группы сделали несколько заметных попыток реанимироваться, и окологосударственные структуры и СМИ не остались от этого процесса в стороне. Тенденции-2019 на ультраправом фланге освещает аналитический доклад центра «Сова» о публичной активности ультраправых групп. The Insider публикует фрагмент текста.

Летом-осенью 2019 года на ультраправом фланге стали более или менее активно предприниматься попытки преодолеть раздробленность и маргинальность. «Старые игроки», то есть движения, образованные сравнительно давно, анонсировали несколько объединительных проектов, а двое даже обратились в Минюст за регистрацией своих групп в качестве политических партий. Особенно активны здесь были различные осколки признанного в 2015 году экстремистским Объединения «Русские», но не исключительно. Кроме того, начали появляться «новые игроки», в том числе достаточно крупные, за счет которых ландшафт националистического поля может в будущем достаточно радикально измениться.

Малофеев и «фабрика православных троллей»

Самой главной новинкой лета-осени стал выход на ультраправое поле бизнесмена Константина Малофеева, чьи структуры развили довольно большую активность в рассматриваемый период. В марте Малофеев стал членом «Справедливой России», что породило слухи о грядущем захвате им партии. Слухи не подтвердились. А в апреле Малофеев был избран заместителем главы Всемирного русского народного собора. Главой ВРНС, напомним, является патриарх Кирилл, так что должность заместителя — фактически руководящая.

Практически сразу после вхождения Малофеева в СР приглашения в партию стали получать националисты. Например, в апреле Национально-демократическая партия сообщила, что членам движения предложили пополнить ряды эсеров в регионах. Можно предположить, что аналогичные предложения получили и другие группы.

Вхождение бизнесмена в руководство ВРНС тоже сразу же дало свой результат — в самом начале лета у этой старой организации (существует с 1993 года) вдруг появляется новое структурное подразделение, подчиняющееся правлению Собора, — Русская молодежная организация (РМО), во главе которой был поставлен журналист принадлежащего Малофееву телеканала «Царьград» Андрей Афанасьев. Как было заявлено, главная цель РМО — «координация активных молодых людей, желающих активно участвовать в развитии и укреплении русской идентичности и защите традиционных ценностей русского народа». РМО с первых дней начала заполнять свои ресурсы в интернете типичным для ультраправых контентом: постами с раскруткой темы «этнопреступности»; различными ксенофобными рассуждениями; публикациями о Российской империи и антикоммунистическими выпадами; пропагандой традиционных ценностей и прочим.

Летом РМО проводила различные мелкие акции, но главное — непублично взялась выстраивать то, что они называли «большой общественной платформой, главная цель которой — создание полноценного правого дискурса». На практике, насколько можно понять, это заключалось в том, что РМО рассылала различным ультраправым группам предложения прийти к соглашению по поводу базовых идеологических вопросов, после чего совместными усилиями заниматься распространением идей. Работу молодежная организация обещала материально стимулировать. Масштаб этой деятельности неизвестен, некоторые подробности удалось найти только на страничке Комитета «Нация и свобода», где сообщалось, что Афанасьев отправлял «многим админам правых националистических групп в социальной сети «ВКонтакте», от спортивных до новостных, предложение заключить договор о сотрудничестве и получать от 100 000 до 300 000 рублей в месяц на содержание». Насколько это соответствует действительно, неизвестно, доказательств комитет не представил. Тем не менее после того, как все это получило огласку, СМИ заговорили о том, что Малофеев создает «фабрику православных троллей» по аналогии с «фабрикой троллей» Евгения Пригожина.

Админам правых групп «ВКонтакте» якобы предлагали 100–300 тысяч в месяц на содержание

Сообщения РМО рассылались летом, однако на тот момент, судя по последовавшим неожиданным поворотам, Малофеев еще не определился с тем, через какие формальные структуры он планирует реализовывать свои цели. Еще в конце августа РМО продолжала развиваться и строить планы (например, было заявлено о намерении провести несколько «интересных социальных мероприятий на взаимоинтересных началах» с ультраправой ЗОЖ-группой «По Программе Дедушки Мороза»), но уже в начале сентября неожиданно объявила о прекращении своей работы.

Взлет «Двуглавого орла»

Андрей Афанасьев сообщил, что теперь будет трудиться в другой структуре Малофеева — обществе «Двуглавый орел», и пригласил всех, направивших заявки на вступление в РМО, приходить в офисы этой организации. Рекламируя свое новое место работы, Афанасьев сообщал: «Если вы думаете, что «Двуглавый орел» — это исключительно работа по историческому просвещению, то вы ошибаетесь. Все то, что мы делали в рамках проекта РМО, никуда не уходит!» Судя по всему, Афанасьев не обманул, и «Двуглавый орел» действительно продолжил то, что начала РМО. Например, контакт с группой «По Программе Дедушки Мороза» не был потерян, и в октябре представители ППДМ приняли участие в проходившем в Москве в Сретенской семинарии собрании молодежной секции «Двуглавого орла». Также на мероприятии присутствовали блогеры и, например, координатор движения «Сорок сороков» Владимир Носов, и экс-член боевого крыла фанатов московского «Спартака» «Union», участник нашумевшей драки с выходцами с Кавказа у ТЦ «Европейский» в 2012 году Алексей Усачев.

Общество «Двуглавый орел» (ДО) было создано в 2017 году, вместе с Малофеевым его возглавляет генерал-лейтенант СВР Леонид Решетников. ДО декларирует приверженность имперским идеям, православию и монархии, имеет множество отделений в регионах и страничек в социальных сетях. После перехода в организацию Афанасьева паблик московского отделения «Двуглавого орла» был переименован в «Белый город». Там стали публиковать контент, схожий с тем, что был на закрытой к тому моменту страничке РМО. В итоге новая националистическая организация Малофеева просто сменила название и «юридическую прописку», уйдя из подчинения ВРНС. Возможно, необходимость в этом возникла, поскольку не всем понравилось, что у организации, возглавляемой патриархом, вдруг появилось столь демонстративно националистическое крыло, или потому что Малофеев решил сложить все яйца в одну корзину — в «Двуглавого орла».

В качестве аргумента в пользу последней версии (которая, кстати, не исключает первую) можно рассматривать и тот факт, что Малофеев не только переподчинил то, что начиналось как РМО, но и покинул в сентябре «Справедливую Россию». Эти шаги в сочетании с резко возросшей активностью «Двуглавого орла» и его попытками стать центром притяжения для националистов, монархистов и поборников традиционных ценностей всех мастей заставили многих заговорить о том, что он станет плацдармом для новой консервативной партии в России. Насколько это предположение соответствует действительности, видимо, станет понятно в 2020 году, когда должны быть зарегистрированы все партии, планирующие принять участие в очередных парламентских выборах.

«Двуглавый орел» может стать плацдармом для новой консервативной партии

Такие масштабные проекты как «Двуглавый орел» появляются на ультраправом поле нечасто, но небольшие новые инициативы возникают последние годы регулярно. Они заполняют вакуум после того, как националистическое поле было, по сути, разгромлено правоохранительными органами. Не имея возможности отследить, а тем более описать все «новинки» последних лет (да и описывать там часто особенно нечего), приведем несколько примеров, привлекших наше внимание летом-осенью.

Черные и белые

Первой такой группой стало неонацистское объединение «Черный корпус», выделившееся из массы подобных проектов тем, что в самом начале августа ее 17-летнего лидера по имени Андрей (кличка «Белый») вместе с еще двумя молодыми людьми задержали полицейские. Их подозревают в совершении нападения на двух выходцев из Киргизии, которое произошло в Москве 26 июля и закончилось смертью одного из пострадавших.

Страничка «Черного корпуса» в одной из социальных сетей существовала с марта 2018 года. ЧК строился как расистская организация с агрессивным дискурсом, имевшая неонацистские элементы в идеологии. Группа не публиковала отчеты о своей внутренней жизни и почти не отчитывалась о своей уличной активности. Еще весной стало понятно, что «Черный корпус» как минимум плотно сотрудничает с Национал-консервативным движением (НКД) Михаила Очкина и Валентины Бобровой: страницы организаций делали ссылки друг на друга, поднимали схожие темы, набор в каждую из организаций объявили одновременно и т. д. В начале июля ЧК объявил о временном прекращении своей работы, однако во второй половине месяца возобновил ее, правда уже с другой символикой и под новым названием — «Белое национальное единство» (БНЕ).

После задержания лидера ЧК и БНЕ Андрея несколько ультраправых обвинили в произошедшем НКД. Например, Михаил Налимов («За вынос Ленина») опубликовал пост под звучным названием «Консервативное движение взрастило убийц», в котором обратился к Бобровой: «Вы с Очкиным толкаете своими бредовыми и безответственными воззваниями молодых ребят на преступления и соответственно в тюрьму! Они выйдут на свободу, когда им будет по 35 лет, проведя все лучшие годы в тюрьме». Из этого и других постов стало известно, что задержанный не только возглавлял «Черный корпус», но и был членом НКД, что он и его активисты из ЧК участвовали вместе с Очкиным и членами SERB Гоши Тарасевича в срыве ЛГБТ-фестиваля «Бок о бок» в Москве в мае этого года. Лидеры НКД вынуждены были оправдываться, заявив, что исключили Андрея из своих рядов за несколько дней до задержания за то, что он вопреки их воле продолжил работу в «Черном корпусе» и даже провел ребрендинг движения, превратив его в БНЕ. В итоге до сих пор не очень понятно, был ли «Черный корпус» чем-то вроде молодежного крыла НКД или же просто организацией, сотрудничавшей с НКД через своего лидера.

Другим интересным новичком стала еще более молодая группа националистов, получившая название «Русские демократы» (РД), которая по целому ряду параметров является антиподом «Черного корпуса».

РД было основано в феврале этого года в Москве двумя выходцами из «Демократического выбора России» Сергея Жаворонкова — Робертом Райтом и Сергеем Григоровым. Организация, помимо прочего, выступает за построение русского национального государства, отказ от принятия мигрантов из Средней Азии и Закавказья и считает необходимым бороться с радикальным исламом. При этом она декларирует приверженность демократическим ценностям и концепции прав человека.

«Русские демократы» выступают против мигрантов, декларируя при этом приверженность концепции прав человека

В отличие от «Черного корпуса», РД ориентируется на открытость. С конца весны «Русские демократы» начали регулярно проводить встречи и лекции (сначала только в Москве, а позже и в Санкт-Петербурге), в организации которых сотрудничали с издательством «Черная сотня» Дмитрия Бастракова (не путать с движением «Черная сотня» Штильмарка) и его книжной лавкой «Листва», бывшими и нынешними членами Национально-демократической партии и ее предшественника — Русского общественного движения, а также с различными историками, журналистами, блогерами и политическими активистами, стоящими на близких к национал-демократии позициях. Анонсы этих встреч, а потом и подробные отчеты публикуются в интернете и активно рекламируются. Участвуют члены «Русских демократов» и в митинговой активности, посещая некоторые из крупных оппозиционных акций, но пока не очень активно. Самостоятельная уличная деятельность, насколько можно понять, членами движения почти не ведется, хотя организация пока только дописывает свою программу.

Еще одна новинка — группа «Россия Консервативная», сформировавшаяся из паблика «Екатеринбург Консервативный» летом-осенью. Центром организации остается Екатеринбург. Страничка появилась еще в 2011 году и принадлежала, насколько удалось понять, местному отделению движения «Народный собор» примерно до 2015 года. Вплоть до весны этого года группа существовала в качестве информационной площадки, а теперь стала с впечатляющей скоростью переформатироваться в полноценную организацию с уличной активностью и сетью отделений сразу в нескольких регионах страны. «Россия Консервативная» — православно-монархическая ультраправая группа, чья активность пока сосредоточена в основном вокруг темы декомммунизации, но не исключительно. Она как минимум сотрудничает с «Двуглавым орлом» Малофеева, совместно с которым этим летом организовывала «имперскую колонну» на крестном ходе к очередной годовщине расстрела царской семьи. После этого паблик и начал открывать отделения по всей стране и проводить все больше уличных акций.

Подытоживая, отметим, что последние годы цикл жизни новых инициатив на ультраправом поле был в среднем недолог. Их члены либо оказывались под прицелом правоохранительных органов (причем вне зависимости от того, ориентируются они на расистское насилие или нет), либо инициативы просто затухали, не имея возможности набрать необходимого числа сторонников, готовых рисковать свободой и участвовать в политической жизни. Сами по себе попытки Малофеева расположиться на ультраправом крыле политического спектра говорят о том, что грядет какой-то пересмотр места националистического дискурса в российском политическом поле. Так ли это, как это скажется на положении ультраправых организаций, мы увидим в течение следующего года.

Автор доклада «Националисты оттолкнулись от дна? Публичная активность ультраправых групп. Лето-осень 2019 года» — эксперт информационно-аналитического центра «Сова» Вера Альперович

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