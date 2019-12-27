Суд в Калмыкии объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете

Мировой суд в Калмыкии объявил в розыск вдову бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину, ставшую фигуранткой уголовного дела о клевете. Об этом сообщает РБК со ссылкой на адвоката Дмитрия Савочкина, представляющего интересы заявителя.

Уголовное дело было возбуждено по заявлению Эренцена Манжеева, финансового управляющего в деле о банкротстве бывшего первого вице-президента «Интеко» Виктора Батурина (брата Елены Батуриной).

Виктор Батурин в настоящий момент судится с Еленой Батуриной в Австрии. Ранее Елена Батурина обвинила брата в подделке приложения к договору, при помощи которого они в 2007 году они урегулировали взаимные претензии. Виктор Батурин оспаривает это обвинение.

В связи с этим делом Батурина заявила, что против финансового управляющего Манжеева в России расследуется уголовное дело, связанное с получением им доступа к ее средствам с помощью поддельных документов. Манжеев утверждает, что это неправда. Необходимость объявления в розыск была вызвана тем, что Батурина пять раз не являлась в суд, отмечает РБК.

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