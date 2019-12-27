На организатора протестов в Ингушетии завели уголовное дело о создании экстремистского сообщества

27.12.2019, 18:57, Новости дня

В отношении сопредседателя Всемирного конгресса ингушского народа, одного из лидеров протестов против соглашения о границе с Чечней Мусы Мальсагова завели уголовное дело об организации экстремистского сообщества . Об этом в своем фейсбуке написал его адвокат Магомед Беков.

По словам адвоката, с ним связался следователь и рассказал, что активиста перевели в СИЗО-6 во Владикавказе.

В апреле в Ингушетии на выходе из спецприемника после административного ареста на 10 суток были задержаны Ахмед Барахоев, Барах Чемурзиев и Муса Мальсагов. Их обвинили по части 2 статьи 318 УК (организация применения насилия к представителю власти).

Осенью 2018 года глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров подписали соглашение о границе Ингушетии с Чечней, вызвавший массовые протесты в Ингушетии. Решение было признано Конституционным Судом Ингушетии противоречащим Конституции Республики. В итоге протестующих разогнали, а к уголовной ответственности привлекли около 30 человек.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Ежедневное воздержание от еды в течение 16–18 часов может помочь в профилактике и лечении нескольких патологий, показал обзор исследований, опубликованный в New England Journal of Medicine. В ранее проведенных исследованиях ученые нашли подтверждения тому, что интервальное голодание может помочь снизить артериальное давление, сбросить вес, улучшить когнитивные способности и увеличить продолжительность жизни. Авторы обзора из Университета […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика