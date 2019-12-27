На организатора протестов в Ингушетии завели уголовное дело о создании экстремистского сообщества

В отношении сопредседателя Всемирного конгресса ингушского народа, одного из лидеров протестов против соглашения о границе с Чечней Мусы Мальсагова завели уголовное дело об организации экстремистского сообщества . Об этом в своем фейсбуке написал его адвокат Магомед Беков.
По словам адвоката, с ним связался следователь и рассказал, что активиста перевели в СИЗО-6 во Владикавказе.
В апреле в Ингушетии на выходе из спецприемника после административного ареста на 10 суток были задержаны Ахмед Барахоев, Барах Чемурзиев и Муса Мальсагов. Их обвинили по части 2 статьи 318 УК (организация применения насилия к представителю власти).
Осенью 2018 года глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров подписали соглашение о границе Ингушетии с Чечней, вызвавший массовые протесты в Ингушетии. Решение было признано Конституционным Судом Ингушетии противоречащим Конституции Республики. В итоге протестующих разогнали, а к уголовной ответственности привлекли около 30 человек.
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